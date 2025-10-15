Izquierda Unida presenta mociones en ayuntamientos en favor del pueblo saharaui

Miércoles, 15 Octubre 2025 12:38

Varios colectivos saharauis han convocado una concentración en el 50 aniversario de la ocupación del Sáhara Occidental el próximo 18 de octubre en la Plaza Juan de Austria de Valladolid. Izquierda Unida ha confirmado su participación en el acto y ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a acudir.

La organización presentará mociones en los ayuntamientos de Castilla y León para que las administraciones muestren su apoyo al pueblo saharaui.

“La Marcha verde constituye un símbolo de la ocupación y de la traición a un pueblo al que España debía proteger y garantizar su derecho inalienable a decidir su futuro”, comienza la moción que Izquierda Unida presentará en todos los ayuntamientos en los que tiene presencia.

La organización ha solicitado en el documento el posicionamiento de las administraciones locales en favor del pueblo saharaui. En el 50 aniversario del evento histórico que marcó la ocupación efectiva por Marruecos del Sáhara Occidental, varios colectivos saharauis han convocado una jornada de memoria y denuncia el 18 de octubre en la Plaza Juan de Austria de 12.30 a 18.h.

“Agradezco la invitación del delegado del Frente Polisario en Castilla y León y participaré en representación de la organización como un movimiento más de solidaridad con el pueblo saharaui en Castilla y León”, ha declarado Juan Gascón, candidato a la presidencia de la Junta por IU.

La jornada, convocada por el Movimiento Solidario con el Pueblo Saharaui, la Diáspora Saharaui y la Delegación Saharaui de Castilla y León incluirá una jaima informativa, degustaciones de productos típicos y actuaciones musicales.

El representante ha afirmado que “Izquierda Unida siempre ha sido un aliado social y político para el Frente Polisario como legítimo interlocutor del pueblo saharaui”.

Gascón ha recordado el galardón que la organización entrega en las fiestas de Villalar, el Premio Villalar de los Comuneros, que en su segunda edición fue otorgado al delegado en España del pueblo saharaui, Abdulah Arabi.

La organización ha cargado en el escrito de moción contra la reciente decisión de la parte socialista del Gobierno de respaldar la llamada “autonomía” marroquí.

Esto, según la organización, habría supuesto “una auténtica traición a los principios democráticos, al consenso tradicional de la política exterior española y, sobre todo, a los compromisos asumidos con el pueblo saharaui, socavando la credibilidad de España en el mundo y rompiendo el consenso progresista nacional e internacional sobre este conflicto”.

Izquierda Unida ha recordado el derecho “inalienable” del pueblo saharaui a “decidir libremente sobre su futuro” mediante un referéndum de autodeterminación, que el pueblo saharaui y más de 60 resoluciones de Naciones Unidas reclaman desde hace décadas.

En la moción, Izquierda Unida propone a las administraciones locales: reafirmar el compromiso son el pueblo saharaui, manifestar la condena al “régimen de ocupación de marruecos” y exigir a Pedro Sánchez que revierta su apoyo al llamado “plan de autonomía de Marruecos”. “Presentar el plan marroquí como serio, realista y creíble solo contribuye a consolidar una ocupación militar”, ha afirmado Izquierda Unida en su escrito, “y una sistemática violación de los derechos humanos”.