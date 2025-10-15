La enseñanza concertada lamenta reconocimiento a su labor en debate educativo en Cortes regionales

Miércoles, 15 Octubre 2025 12:49

Las organizaciones FSIE Castilla y León, Escuelas Católicas Castilla y León y FACECAL-CECE CyL han expresado su sorpresa y preocupación ante la ausencia de referencias a la concertada en la moción sobre materia educativa presentada en las Cortes regionales por el grupo parlamentario socialista.

“Que el grupo parlamentario socialista de Castilla y león se olvide y abandone a la escuela concertada y privada de Castilla y León es algo habitual en el día a día de esta formación, incluso que se produzcan ataques y menosprecios por parte de su portavoz de educación en la propia sede de las Cortes de nuestra comunidad”, han censurado en un comunicado estas organizaciones.

Pero es cuanto menos sorprendente, a su juicio, que a este abandono se hayan unido otros grupos parlamentarios como VOX, UPL, Soria ¡Ya! o Por Ávila, apoyando una moción en la que no se ha añadido ni una sola medida, ni mejora, ni siquiera una palabra de reconocimiento a la labor que ejercen los trabajadores y los centros educativos concertados en los que decenas de miles de alumnos están matriculados en sus aulas, gracias a que las familias de CyL pueden elegirlos libremente.

“Y de los que no hay que olvidar, entre otras cosas, la contribución a alcanzar los más altos niveles de calidad como así lo certifican varios informes internacionales, como Pisa, o la educación integral y en valores que ofrecen”, ha resaltado.

El pasado 7 de octubre, tal y como recoge el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León, el grupo socialista registró una moción relativa a "Política general en materia de educación".

Una moción que las tres organizaciones han calificado como oportunista en precampaña electoral y a cuyo carro han querido subirse otras formaciones políticas, algunas hasta ahora muy alejadas de los principios ideológicos del PSOE, con la intención de obtener un dudoso rédito electoral.

Desde EECC, FACECAL-CECE CyL y FSIE-CL han puesto de manifiesto el malestar por este abandono a la escuela concertada de algunos partidos que hasta hace poco nos habían mostrado su apoyo y que ahora comprobamos que nos olvidan.

“Creemos que no será necesario recordar la importante implantación de la escuela concertada en el conjunto de Castilla y León, con un 30 por ciento del total de la oferta educativa, con más de 10.000 trabajadores y más de 100.000 alumnos en sus aulas y de manera concreta, ampliamente presente en provincias como León, Zamora, Salamanca, Soria o Ávila”, ha concluido.