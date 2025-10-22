La reina emérita Sofía visita en Zamora la nueva exposición de Las Edades

Miércoles, 22 Octubre 2025 20:07

La Reina Sofía ha visitado este miércoles en Zamora la nueva exposición de Las Edades del Hombre que, bajo el título de “Esperanza”, supone la vigésimo octava edición del ciclo expositivo de este proyecto cultural y religioso en la Comunidad.

Durante su visita, durante hora y media, la reina emérita ha conocido obras, entre otros, de El Greco, Picasso, Goya y Velázquez, repartidas entre la iglesia románica de San Cipriano y la catedral del Salvador.

Acompañada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; el obispo de Zamora, Fernando Valera; y el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, José Enrique Martín, la reina Sofía ha admirado también obras de artistas de Castilla y León, entre ellas El Cristo de Venancio Blanco



La reina Sofía ha recordado que ya estuvo en la localidad zamorana de Toro en la exposición de las Edades del Hombre de 2016.



En su visita ha tenido la oportunidad de saludar a algunos de los autores contemporáneos que han aportado algunas de las cerca de noventa piezas de la exposición, como los pintores Antonio Pedrero, Satur Vizán o Elena Pozas.