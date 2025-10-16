Los colegios pueden unirse a campaña regional de promoción del consumo de frutas, hortalizas y leche

Jueves, 16 Octubre 2025 21:06

La Junta de Castilla y León da continuidad a la campaña de promoción del consumo de frutas, hortalizas y leche entre los escolares de la Comunidad con la apertura de una nueva convocatoria para que los colegios puedan sumarse a esta iniciativa financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

La orden que rige este programa, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de hoy y que pretende inculcar hábitos de vida saludable entre los alumnos de los centros educativos de Castilla y León, contempla el reparto gratuito de diferentes productos hortofrutícolas y lácteos durante el segundo semestre del curso escolar.

Esta acción, cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo 7 de noviembre, conlleva una serie de actividades complementarias, tanto presenciales como online, que pretenden abundar en la importancia que el consumo de estos productos tiene dentro de una dieta variada y equilibrada. Estas son materiales para el apoyo en la creación o cuidado de huertos escolares, y visitas a explotaciones agrícolas y ganaderas o empresas envasadoras y transformadoras.

Los centros educativos que estén interesados en participar, dando cabida a todos los niveles comprendidos entre 2º Ciclo de Educación Infantil y Bachillerato, además de los de Formación Profesional o los de Educación Especial, deben cumplimentar la instancia a través de la Sede Electrónica de la Junta de Castilla y León.

Esta deberá ir acompañada de los datos del centro, la persona responsable de la gestión del programa, una declaración responsable con el número de alumnos matriculados que vayan a participar y el programa de actividades complementarias que se celebrarán para amplificar al máximo los resultados.

Otros dos programas

Además de este programa, que forma parte de una estrategia conjunta desarrollada por las consejerías de Sanidad, Educación y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la convocatoria también contempla otros dos que, en ambos casos, buscan acercar la agricultura y los productos del campo al colectivo escolar.

El primero, que también va dirigido a los niveles comprendidos entre 2º Ciclo de Educación Infantil y Bachillerato, además de los de Formación Profesional o los de Educación Especial, se denomina 'Agricultores y Ganaderos del Futuro'.

Dentro del mismo se prevé la creación y mantenimiento de huertos escolares, prestando asesoramiento y suministrando herramientas, productos o materias primas para su puesta en funcionamiento, así como visitas a explotaciones agrícolas y ganaderas, cooperativas e industrias agroalimentarias representativas de la Comunidad, durante el segundo y tercer trimestres del curso.

Y el segundo, conocido como 'Cadena de Valor Joven, pensado para los estudiantes de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, se desarrollará a través de jornadas didácticas (talleres y charlas), experiencias online y presenciales y participación activa en proyectos relacionados con la cadena alimentaria (concursos y desafíos).

Anterior convocatoria

En la anterior convocatoria de este programa, a la que se destinaron 557.000 euros, participaron más de 140.000 alumnos de 629 centros educativos con entregas de 176.400 kilogramos de peras, manzanas y zanahorias, y 135.400 litros de leche.