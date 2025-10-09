UGT advierte de incremento de siniestralidad laboral en Castilla y León

Jueves, 09 Octubre 2025 16:05

UGT FICA en Castilla y León ha advertido este jueves en Soria que el incremento de la siniestralidad laboral que ha registrado la Comunidad durante el primer semestre del año podría suponer que el número de fallecidos superase los 60 a finales de 2025.

En estos momentos la cifra asciende a 31 accidentes mortales, según ha detallado el secretario de Acción Sindical y Coordinación Sectorial de la misma Federación a nivel autonómico, Gorka López Prieto.

UGT ha presentado los datos del primer semestre del año que elevan las muertes por accidentes laborales en Castilla y León a 31 fallecidos, una cifra que, en la mayoría de los casos, “se podían haber evitado”.

López Prieto ha cifrado en 17.142 los accidentes con baja en la Comunidad durante los seis primeros meses de lo que va de año, que de igual manera que sucede con los mortales, de seguir la tendencia superarán los 30.083 que se produjeron en todo el 2024, por lo que el sindicalista ha pedido a “esas empresas tan preocupadas por el absentismo, que se preocupen por cumplir la legislación en el ámbito de la seguridad y la salud laboral”.

La industria, la construcción y la agricultura concentran el 42 por ciento de los accidentes de toda la economía de Castilla y León y el 47 por ciento de los siniestros mortales, con un perfil del trabajador accidentado que engloba, principalmente, a peones y operadores de máquina con menos de un año de experiencia y que trabajan en empresas con menos de 50 trabajadores.

Este es, para López Prieto, el “nudo gordiano de la situación”, ya que es en las pymes donde se produce una “mayor accidentabilidad y mortalidad” debido, según el secretario de Acción Sindical y Coordinación Sectorial de UGT FICA en Castilla y León, a que en las empresas con menos de seis trabajadores “no tienen representatividad sindical”.

Por ello, desde el sindicato han demandado la posibilidad de que estas empresas tengan un delegado de prevención de riesgos laborales y, ante el incremento en un 65 por ciento de la accidentabilidad entre los trabajadores mayores de 60 años en el sector de la construcción, también ha pedido que se introduzcan coeficientes reductores en el sectores porque “no es de recibo que personas mayores de 60 años trabajen subiéndose al andamio o utilizando maquinaria pesada”.

Estas medidas, sencillas de implementar, tendrían un impacto directo en la reducción de los accidentes y la siniestralidad”, ha subrayado López Prieto, quien también ha apuntado hacia una “mayor formación de trabajadores” y una “mayor dotación de inspectores de trabajo” para que realicen “inspecciones aleatorias en las empresas para ver con rigor el cumplimiento de toda la normativa en seguridad laboral”.

“Gran movilización” en Madrid

Para exigir estas y otras medidas, con la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para introducir riesgos psicosociales “que la normativa ni contempla” o implicar a las Policías Nacional y Local y a la Guardia Civil en la lucha contra los accidentes laborales con formación y capacidad de actuar y sancionar “cuando vean cualquier irregularidad o incumplimiento de la normativa”, UGT está ultimando una “gran movilización” el 16 de octubre en Madrid, que se plantea llevar después a las comunidades y las provincias.