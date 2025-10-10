Izquierda Unida solicita inspecciones ante aumento de muertes laborales en Castilla y León

Viernes, 10 Octubre 2025 09:26

El incremento de accidentes laborales mortales en Castilla y León ha despertado las alarmas de sindicatos y organizaciones. Izquierda Unida Castilla y León ha exigido a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta que reaccione frente al aumento de los siniestros.

La organización ha solicitado mayor vigilancia en el cumplimiento de los planes de riesgos laborales, el registro de jornada y los planes de igualdad.

“La Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León no puede mirar hacia otro lado cuando los accidentes laborales mortales crecen de esta manera en nuestra Comunidad”, ha denunciado en un comunicado Juan Gascón, coordinador de Izquierda Unida en Castilla y León y candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

Según los últimos datos reportados por Comisiones Obreras (CCOO), 28 personas habrían perdido la vida durante su jornada laboral en Castilla y León.

Esto supondría un incremento del 23 por ciento respecto a 2024.

“Estamos hablando de vidas truncadas por falta de medidas preventivas en los centros de trabajo”, ha apuntado Gascón, “por jornadas extenuantes y ritmos agotadores”.

CCOO hay señalado que el 58 por ciento de los accidentes responden a causas no traumáticas vinculadas a la precariedad organizativa del trabajo.

El 42 por ciento restante estaría vinculado con fallos en la seguridad.

“Es una obligación legal, pero también ética, velar porque las condiciones laborales en nuestra Comunidad no nos cuesten la vida a las personas trabajadoras”, ha señalado Gascón, “obligación que ni la Junta ni su consejera de Empleo están cumpliendo”.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, y el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios Costa, han sido directamente señalados por la organización.

Izquierda Unida ha afirmado que, dado que las competencias en materia de Prevención de Riesgos Laborales están transferidas a las Comunidades Autónomas, sería este órgano el responsable de paliar estos alarmantes datos.

Para ello han solicitado un aumento en la realización de inspecciones en los centros de trabajo.

Izquierda Unida ha cargado contra la oposición del Partido Popular a la reducción de la jornada laboral.

La organización ha asegurado que medidas como estas mejoran la calidad de vida de las personas trabajadoras y reducen los riesgos de siniestro.

IU ha exigido también mayor vigilancia en el cumplimiento de los planes de prevención de riesgos laborales, el registro de jornada, los planes de igualdad y la conciliación de la vida laboral y personal.

“Que trabajar no nos cueste la vida también es una responsabilidad de la administración autonómica”, ha afirmado Gascón, “la dejadez también mata”.