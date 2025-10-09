Nueve Castilla y León advierte de colapso sanitario si no se adoptan medidas urgentes

Jueves, 09 Octubre 2025 08:03

Al hilo de lo que está ocurriendo en Andalucía con el colapso del sistema de mamografías, Nueve Castilla y León, el partido liderado por Silvia Clemente, ha expresado su profunda preocupación, ya que situaciones similares pueden darse en la comunidad castellano-leonesa si no se adoptan medidas urgentes.

En este contexto, Nueve Castilla y León ha alertado en un comunicado sobre la grave situación de la sanidad pública en Castilla y León, donde listas cerradas, demoras quirúrgicas y diagnósticas, privatización de servicios y sobrecarga de profesionales están poniendo en riesgo la vida y la calidad de vida de los ciudadanos.

El partido ha denunciado que los datos oficiales de la Junta no reflejan la realidad y que la gestión actual es obsoleta, desigual y peligrosa.

Como casos que ilustran esta crisis sanitaria, Nueve explica el de un paciente con un problema neurológico que acudió tres veces a urgencias hasta recibir el tratamiento adecuado.

Su neurólogo solicitó una resonancia magnética preferente a finales de agosto, pero la cita se ha fijado para noviembre y la consulta con el especialista será en diciembre.

"Retrasos de este tipo son especialmente graves: cuando un paciente con una consulta preferente tarda más de tres meses en obtener un diagnóstico, su pronóstico de supervivencia puede empeorar

considerablemente. En patologías neurológicas, estas demoras pueden provocar pérdida irreversible de función cerebral, aumento de discapacidad o incluso reducir las posibilidades de recuperación completa", ha advertido.

Las listas de espera oficiales no reflejan la realidad

Según los datos publicados por la Junta a 30 de junio, 28.575 pacientes están en espera quirúrgica, de los cuales 3.468 superan los plazos clínicos recomendados.

Muchos pacientes, según Nueve, no aparecen en estas estadísticas porque están pendientes de primera cita, listas cerradas o esperando pruebas diagnósticas.

Otros problemas que afectan a los servicios sanitarios de la Sanidad pública de Castilla y León son, para Nueve, servicios privatizados, como lavanderías hospitalarias, que generan mayor

coste por el pago de IVA, quirófanos cerrados por las tardes, derivando pacientes a la sanidad privada y profesionales sanitarios entre los peor pagados de España.

Castilla y León fuera del top 30 de hospitales

Según los rankings nacionales de calidad hospitalaria, ningún hospital de Castilla y León figura entre los 30 primeros del país.

Nueve Castilla y León ha habilitado un nuevo canal de comunicación para conocer de primera mano el sufrimiento de muchos pacientes al ver que no les llegan las pruebas diagnósticas ni las consultas.

El partido se ha comprometido a estar, en todo momento, al lado de la población y de los profesionales sanitarios.

El canal de comunicación ya está habilitado en la página web de Nueve Castilla y León: https://nuevecyl.com/sanidad/

Nueve Castilla y León ha anunciado que se reunirá con todos los colectivos interesados para construir una respuesta común frente al colapso sanitario: asociaciones de pacientes, colegios profesionales, sindicatos, plataformas ciudadanas y representantes del personal sanitario.



Propuestas de Nueve Castilla y León:

Apertura inmediata de todas las agendas bloqueadas.

Auditoría independiente y publicación completa de listas de espera.

Plan de choque asistencial con refuerzo de personal y ampliación de horarios en hospitales públicos.

Recuperación progresiva de servicios privatizados.

Revalorización salarial de profesionales sanitarios.

Transparencia total en los datos sanitarios.

Agrupación de pruebas y citas para pacientes de larga distancia.

