Hombre atropellado en el camino de los Royales, en Soria
Un hombre ha sido atropellado esta tarde en Soria por un vehículo en el Camino de los Royales.
El 1-1-2 ha informado que el atropello se ha registrado poco antes de las ocho de la tarde.
El varón atropellado, de 55 años, se ha quejado de dolor en brazo y pierna.
Por ello se ha avisado a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias, que ha movilixzado una ambulancia al lugar.
El atropello se ha registrado a la altura del número 3 del Camino de Los Royales.