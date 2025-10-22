Miércoles, 22 Octubre 2025
Hombre atropellado en el camino de los Royales, en Soria

Un hombre ha sido atropellado esta tarde en Soria por un vehículo en el Camino de los Royales.

El 1-1-2 ha informado que el atropello se ha registrado poco antes de las ocho de la tarde.

El varón atropellado, de 55 años, se ha quejado de dolor en brazo y pierna.

Por ello se ha avisado a la Policía Local de Soria, a la Policía Nacional y a Emergencias Sanitarias, que ha movilixzado una ambulancia al lugar.

El atropello se ha registrado a la altura del número 3 del Camino de Los Royales.

