Mañueco en Soria: "En Soria los autónomos sufren una doble injusticia"

Sábado, 18 Octubre 2025 16:46

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha subrayado hoy en Soria que la Comunidad siempre ha sido tierra de esfuerzo, "tierra de autónomos", a los que ha comprometido su apoyo para seguir ayudándoles en sus emprendimientos.

Según ha resaltado Mañueco en el acto convocado por el PP nacional en Soria, los autónomos representan casi el 60% de las empresas activas en Castilla y León.

"Somos la primera Comunidad en el país en negocios con más de diez años de vida y eso es fruto de generaciones que han sabido resistir y reinventarse y de gente que cree en lo que hace", ha resaltado.

Mañueco ha reiterado que están al lado de los autónomos con ayudas para las cuotas, el relevo generacional, la inversión, la innovación, la financiación y la internacionalización— porque cada paso que dan adelante fortalece el corazón económico de Castilla y León.

"Os respaldamos con hechos, mientras otros sólo os cargan con impuestos. Frente a la ofensiva fiscal del Gobierno de Sánchez, aquí defendemos la libertad de emprender, el mérito del trabajo y el orgullo de crear", ha resaltado.

El presidente regional ha asegurado que en Soria los autónomos sufren una doble injusticia. Por un lado, la desidia del Gobierno de Sánchez, que desprecia la oportunidad de aplicar con justicia la fiscalidad diferenciada que Europa permite y por otra la complicidad de un alcalde que prefiere aplaudir al poder antes que defender a su tierra.

"Hemos presentado unos Presupuestos que miran al futuro con responsabilidad y que garantizan lo esencial: progreso, equilibrio y oportunidades para todos. Sé que algunos, por interés o por cálculo electoral, querrán hacerlos descarrilar, pero haré todo lo que esté en mi mano para que salgan adelante porque no son una bandera partidista: son una prueba de compromiso con esta tierra" ha manifestado

Mañueco ha asegurado que se teme mucho que en las Cortes de Castilla y León se verá lo mismo de siempre: que aquellos que fingen estar enfrentados acaban siempre unidos contra el Partido Popular.

"Porque cuando llega la hora de elegir entre el interés de España y el interés de su propio poder, eligen siempre lo segundo. Pero aquí somos más de nueces que de ruido", ha recalcado.

Mañueco ha recalcado ejemplos de la política útil para la gente y a la gestión eficaz a la que se han dedicado en esta legislatura en la Comunidad.

Así ha comentado que desde 2019 la Junta ha complementado la tarifa plana del Estado, mejorando año a año las ayudas hasta subvencionar la cuota completa durante un mínimo de 18 meses

" En el proyecto de Presupuestos para 2026, incluimos 30 millones de euros para un nuevo bono para autónomos", ha recalcado.

"Somos la Comunidad española con mayor porcentaje de autónomos mayores de 56 años. Por eso hemos puesto en marcha este año el RELEVACYL, con ayudas directas de hasta 20.000 euros, con especial atención a las mujeres, los jóvenes y nuestro extenso medio rural", ha añadido.

Hay otra línea para asociaciones de autónomos y empresas de economía social que ayuden a los emprendedores en los procesos de relevo.

También este año de la Junta que ha dispuesto un Cheque Comercio Rural para autónomos y pymes, para favorecer la actividad en los pueblos más pequeños de CyL, con ayudas de hasta 5.000 euros.

"Ofrecemos ayudas de 3.000 euros para mantener bares y centros sociales en los pueblos de CyL. Tenéis a vuestra disposición todas las líneas de ayuda del ICECyL para inversión, financiación, innovación o internacionalización y también las ayudas para la incorporación de jóvenes al sector agrario, la modernización de explotaciones y el relevo generacional", ha explicado.

Las políticas pueden acompañar, pero el mérito es de quienes arriesgan y sostienen la economía real de nuestros pueblos y ciudades, ha resaltado Mañueco.

"A vosotros os decimos hoy que no estáis solos. La Junta y el Partido Popular caminan a vuestro lado, no para sustituir vuestro esfuerzo, sino para honrarlo y multiplicarlo", ha concluido.