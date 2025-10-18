Feijóo en Soria: "En España tiene que valer la pena trabajar"

Sábado, 18 Octubre 2025 16:32

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado en Soria que “en España tiene que valer la pena trabajar” y se ha comrpometido a revertir el “inmenso sinsentido” del Gobierno, que “quiere subir los impuestos a más de 3 millones de españoles de una tacada para recaudar 6.000 millones más”.

Feijóo ha rechazado en la fábrica de Cartonajes Izquierdo, en Soria, que haya autónomos que el año que viene vayan a pagar un 35 por ciento más:

“Es un sinsentido que el Gobierno viva cada vez mejor a costa del bolsillo de los demás y el ciudadano cada vez peor”, ha censurado.

“Éste es un país en donde los precios suben, los impuestos suben, la deuda sube, la corrupción sube… y lo único que baja es el nivel de vida de la gente”, ha denunciado, antes de asegurar que “España tiene que dejar de ser un país caro para el trabajador y barato para el jeta”

El lider del PP ha señalado que “el dinero de los autónomos no puede ir a pagar chistorras ni prostitutas” y entiende perfectamente “la rabia de quien paga y paga para que otros se lo lleven”

Además ha declarado que es consciente de que los autónomos están “hartos de palabras” y, por ese motivo, anuncia una alternativa a este ataque del Gobierno: un Plan Integral de Autónomos basado en tres puntos clave: “Bajar los impuestos, reducir la burocracia y garantizar la formación y el relevo generacional”

Feijóo ha señalado que “bajar impuestos no es una opción: es una obligación” después del centenar de subidas impositivas por parte del Gobierno: “Por eso, eximiremos del pago del IVA a los autónomos con ingresos inferiores a los 85.000 euros anuales”

En este sentido ha anunciado que los autónomos pasarán de una declaración de IVA por trimestre a una al año: “Revisaremos cada trámite y eliminaremos toda la burocracia innecesaria para que podáis dedicaros a trabajar y que vuestro negocio funcione”

Asimismo ha añadido que “ampliaremos la figura de autónomo colaborador a los no familiares en caso de sucesión” y “ayudaremos a los jóvenes con la creación del contrato ‘El autónomo forma’, un contrato con el que tendrá todas las ventajas del aprendiz sin la burocracia del contrato de formación”

El líder popular ha avanzado que este plan se implementará íntegro cuando el PP llegue al Gobierno, pero antes se votará en las Cortes: “Hemos planteado ya en el Senado un conjunto de medidas y vamos a ver si los partidos se retratan. Que digan si están con los autónomos o están con los sablazos del Gobierno”

Feijóo ha destacado que la presentación de esta alternativa se produce en una semana en la que “el Gobierno tuvo que explicar ante el Tribunal Supremo su corrupción libre de impuestos” sin pedir disculpas y en la que anunció una nueva subida de impuestos a los autónomos, “la décima subida de cotizaciones”

“Los negocios que en España tienen que cerrar para siempre son los que ha hecho desde el poder el Gobierno con el dinero de todos”, ha sentenciado.

Por último ha manifestado que la reparación que necesita España consiste en “devolver a los trabajadores lo que les corresponde y que su trabajo tenga todo el sentido” y con un compromiso: “Quiero que los autónomos se puedan sentir orgullosos de su Gobierno. Esos autónomos, que son los que más se esfuerzan, tendrán el máximo esfuerzo del próximo Gobierno”