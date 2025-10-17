ASOVICA entrega premios de su concurso fotográfico en Día Mundial de la Salud Mental

Viernes, 17 Octubre 2025 20:38

La Asociación ASOVICA-FADESS ha celebrado esta tarde en la Plaza de las Mujeres el Día Mundial de la Salud Mental, bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”, con el objetivo de visibilizar la importancia del bienestar emocional y reivindicar la necesidad de una atención integral a la salud mental en todas las etapas de la vida. En este acto ha entregado los premios de su concurso de fotografía.

El acto comenzará a las 19:00 horas y contará con la participación de personas usuarias, familiares y profesionales de la entidad.

Durante la tarde se realizarán sorteos de lotes, venta de lotería, chocolatada con bizcocho, batucada y la presencia de cabezudos, creando un ambiente festivo y participativo para celebrar un momento de encuentro y convivencia abierto a toda la ciudadanía.

También se otorgarán los premios a los ganadores del concurso de fotografía que este año lleva como lema “Mi mejor momento”. Los premiados han sido:

1º premio: Nerea Castillo de Santos con “volver a vivir mi mejor momento”.

2º premio: Ana Martínez Lorenzo con “momento de paz”.

3º premio: Daniel Pelaez Herrero con “sumar”.



Desde ASOVICA-FADESS se ha invitado a toda la población soriana a sumarse a esta celebración, compartir este espacio de reflexión y apoyo mutuo, y recordar que cuidar la salud mental es tarea de todos y todas.



