La Guardia Civil auxilia a pasajeros de autobús averiado en A-2

Lunes, 20 Octubre 2025 15:30

La Guardia Civil ha auxiliado a los pasajeros de un autobús averiado en la autovía A-2.

El hecho ocurrió a las 11:37 horas del pasado 16 de octubre cuando se recibió aviso en el Centro Operativo de Tráfico (COTA) informando que un autobús con 54 pasajeros, estaba detenido por posible avería en la A-2, en el kilómetro168,000 sentido creciente, término municipal de Arcos de Jalón, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Se desplazaron rápidamente al lugar tres patrullas del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, procediendo a asegurar la zona y evacuar con la precaución debida a 20 pasajeros en vehículos oficiales, asistiendo al pasaje en lo necesario hasta su traslado a el área de servicio más próxima situada en el km.174,000 y a otros 34 pasajeros fueron transportados en otro autobús, señalizando el vehículo hasta llegada de empresa de mantenimiento de carreteras y grúa de gran tonelaje.

La colaboración y la participación activa de la ciudadanía es un elemento clave para la detección temprana de conductas imprudentes o delictivas en la red vial, informando de cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad vial, mejorando la respuesta de los cuerpos de seguridad.

La Guardia Civil recuerda la puesta en marcha años atrás de la APP ALERTCOPS. Esta aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.