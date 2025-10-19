Fallece mujer en explosión en vivienda de Villar del Río

Domingo, 19 Octubre 2025 20:45

Una mujer ha fallecido esta tarde en Villar del Río, tras una explosión e incendio en la vivienda que ocupaba.

Según ha confirmado el 1-1-2 Emergencias, el suceso ha ocurrido en torno a las 17.30 horas de la tarde, en el que ha recibido varias llamadas alertando sobre una explosión e incendio en una vivienda aislada de dos plantas en la plaza del pueblo en la localidad de Villar del Río.

Avisados desde la sala del 1-1-2 Bomberos de Ágreda / Tierras Altas Moncayo, Guardia Civil Cos de Soria y Emergencias sanitarias Sacyl.

Los servicios de emergencia han actuado en el lugar.

Actúan los bomberos en el lugar para extinguir el incendio y localizan y extraen el cuerpo de una mujer en los escombros

Por su parte, el personal médico de Emergencias sanitarias - Sacyl ha confirmado el fallecimiento de la mujer.