Investigado camionero por manipular número de bastidor de semirremolque y matricula

Viernes, 17 Octubre 2025 15:38

La Guardia Civil investiga a una persona por falsedad documental al manipular el número de bastidor de un semirremolque, así como su placa de matrícula.

El hecho ocurrió a las 08:00 horas del pasado 11 de julio, cuando una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma se encontraba realizando un punto de verificación de alcoholemia y drogas en la N-II kilómetro 151,000 término municipal de Medinaceli, procedieron a controlar a dos vehículos articulados que circulaban juntos.

Al realizar la inspección de los semirremolques y sus documentaciones comprueban que portaban las mismas placas de matrícula y el mismo número de bastidor (VIN).

Al observar esta circunstancia de la que pudiera derivarse una infracción penal, es notificada por la patrulla actuante al Grupo de Investigación y Análisis (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Soria, quienes se trasladan al lugar al objeto de la instrucción de unas primeras diligencias.

De las gestiones realizadas con posterioridad y la ardua labor investigadora, se puede constatar la autoría de la persona investigada al ser administrador único y propietario de la empresa mercantil de transportes como autor de un delito de falsedad documental.

Las diligencias instruidas y la persona investigada son puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Alma

El delito de falsedad en documento público está recogido en el art. 392 del código penal y puede conllevar una pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.