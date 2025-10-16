Camionero investigado por septuplicar tasa de alcoholemia al volante en A-2

Jueves, 16 Octubre 2025 14:15

La Guardia Civil ha abierto una investigación al conductor de un vehículo articulado por conducir septuplicando la tasa de alcoholemia permitida. El conductor fue calizado tras varias llamadas de ciudadanos al Centro Operativo de Tráfico (COTA)

El hecho ocurrió a las 19:35 horas del pasado 7 de octubre, cuando una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de El Burgo de Osma, tras aviso de central COTA participando haber recibido varias llamadas sobre la circulación anómala de un vehículo articulado en A-2, este vehículo es localizado en el km 174,000 término municipal de Arcos de Jalón, procediendo a realizar la prueba de alcoholemia al conductor, arrojando un resultado de 1,19 y 1,12 mg/l en aire espirado, siendo la tasa permitida de 0,15 mg/l al ser un conductor profesional y circular con un vehículo de transporte de mercancías de más de 3.500 kilógramos, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

En vista de lo anterior, esta persona fue investigada por un presunto delito contra la seguridad vial al haber superado la tasa de alcoholemia establecida, siendo inmovilizado el vehículo.

Las diligencias instruidas y la persona investigada son puestas a disposición del Juzgado de Instrucción nº1 de Almazán

Este delito recogido en el art. 379.2 del código penal, puede conllevar una pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de seis a doce meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días, y, en cualquier caso, con la de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.

La colaboración y la participación activa de la ciudadanía es un elemento clave para la detección temprana de conductas imprudentes o delictivas en la red vial, informando de cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad vial, mejorando la respuesta de los cuerpos de seguridad.