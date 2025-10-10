Tres jóvenes detenidos como presuntos autores de agresión a dos hermanos en “la Zona”

Viernes, 10 Octubre 2025 14:17

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres -uno de 34 años y dos de ellos de 22 años de edad-, vecinos de Soria, como presuntos autores de dos delitos de lesiones al agredir a dos hermanos en la zona de ocio de la calle Rota de Calatañazor de esta ciudad.

Los hechos se produjeron alrededor de las 3:30 horas de la madrugada del pasado 3 de octubre del año en curso.

Las dos víctimas de los hechos se encontraban en uno de los establecimientos de ocio de la calle Rota de Calatañazor, según ha informado hoy la Subdelegación del Gobierno de Soria.

Uno de ellos, hermana de la otra víctima, se dirigió a la barra del local a pedir una consumición.

Al girarse, y de manera involuntaria, golpeó con el codo a un varón que allí estaba, tirándole su consumición.

Como consecuencia de esta acción se inició una discusión en la que participaron varias personas, las cuales fueron invitadas a abandonar el establecimiento.

Una vez en la vía pública tres varones, entre los que estaba el que inició la discusión, se abalanzaron de forma violenta contra los dos hermanos agrediéndoles con puñetazos y patadas.

Como consecuencia de la agresión una de las víctimas, mujer, quedo tendida en el suelo, en estado inconsciente.

Hasta el lugar de los hechos llegaron varias patrullas policiales y una ambulancia.

Los servicios sanitarios trasladaron a la mujer herida al servicio de urgencias del Hospital Santa Bárbara de esta ciudad donde fue asistida de sus lesiones, destacando una herida en la zona de la nuca que preciso de sutura con dos grapas metálicas.

El otro hermano declinó asistencia médica en ese momento.Desde el primer momento la Policía inició sus gestiones de investigación en aras de identificar a los presuntos autores de los hechos, colaborando también funcionarios de Policía Local.

Finalmente, en la tarde noche del ayer, agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención los tres jóvenes.

A la conclusión del pertinente atestado policial los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción, en funciones de guardia, de esta ciudad que decretó su puesta en libertad, así como la imposición de una orden de prohibición de acercarse a las víctimas a menos de 300 metros y de comunicarse con ellas por cualquier medio.