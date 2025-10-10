Programa de acto institucional de Guardia Civil en Soria para celebrar su patrona

Viernes, 10 Octubre 2025 14:26

La Comandancia de la Guardia de Soria celebrará el próximo 12 de octubre en la plaza Mariano Granados de la capital soriana el acto institucional de celebración de su patrona, Nuestra Señora del Pilar.

El acto será presidido por el teniente coronel jefe de la Comandancia, Sergio Peñarroya, y por el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre.

Contará con la asistencia de la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, Rocío Lucas, el alcalde de Soria, Carlos Martínez, y diputados, senadores y procuradores de la provincia y autoridades civiles y militares.

Se iniciará a las 12,30 horas y contará con una parada militar a cargo de una Sección de Honores de la Comandancia, izado de la enseña nacional, imposición de condecoraciones, alocución del Sr. Teniente Coronel y alocución del Sr. Subdelegado del Gobierno.

Para finalizar se rendirá homenaje a los que dieron su vida por España y se cerrará con un desfile.

El acto institucional contará con la colaboración, como ya es tradicional, de la Banda Municipal de Música de Soria.

En el apartado de condecoraciones se impondrán 15 de diferentes órdenes, como Mérito Militar, Orden del Mérito de la Guardia Civil y Cruces a la Constancia en el Servicio

Con carácter previo al acto institucional, a las 11,30 horas en la parroquia de El Salvador se celebrará una solemne eucaristía en honor de Nuestra Patrona la Virgen del Pilar y en recuerdo los fallecidos de la Guardia Civil.

La Comandancia de la Guardia Civil de Soria ha agradecido en un comunicado la presencia de todos aquellos ciudadanos que quieran acompañarrles en este día.