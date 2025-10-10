La Junta retoma servicio de autobús de sábados en línea Burgos-Soria

Viernes, 10 Octubre 2025 14:32

La Consejería de Movilidad y Transformación Digital recuperará, a partir del próximo sábado 18 de octubre, un servicio de autobús en la línea Burgos-Soria, por Navaleno, que permitirá viajar los sábados con salida de Soria a las 9.00 horas y regreso desde Burgos a las 13.00 horas.

Este avance responde al compromiso expresado en varias ocasiones por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, en sede parlamentaria, según ha recalcado la Junta en un comunicado.

Esta cuestión ha sido planteada en diferentes ocasiones en las Cortes de Castilla y León, y que la Junta siempre ha manifestado su voluntad de atender a las demandas de los ciudadanos.

Con este nuevo servicio se da un paso más en el objetivo de la Junta de ofrecer soluciones reales a los sorianos y a todos los ciudadanos de Castilla y León, reforzando la cohesión social y territorial de la Comunidad.

Este servicio se une a los que ya viene operando esta línea.

En cuanto a la ruta en sentido Burgos, por Navaleno, hay expediciones de ida de lunes a viernes laborables a las 07.00 y 15.00 horas.

Los martes, jueves y viernes laborables a las 19.00 horas, y domingos y festivos a las 16.00 horas.

De Burgos a Soria el horario es, de lunes a viernes laborables a las 07.00 y 15.00 horas, y los martes, jueves y viernes laborables, domingos y festivos, a las 19.00 horas.

Cuando el servicio es por Covaleda, desde Burgos los autobuses salen los lunes, miércoles y viernes laborables a las 13.00 y a las 19.00 horas, y los domingos y festivos a las 14.00 horas.

Plataforma

La plataforma ciudadana Soria ¡Ya! se ha felicitado de que su iniciativa presentada hace un año en las Cortes regionales salga adelante y que la Junta devuelva un servicio suprimido en 2012.

Soria ¡Ya! ha llevado a las Cortes regionales. la vuelta del autobús de los sábados entre Soria y Burgos hasta en cuatro ocasiones.

El 20 de noviembre de 2024, las Cortes de Castilla y León aprobaron una moción de Soria ¡YA! en la que se instaba a la Junta a recuperar el servicio de los sábados de la línea regular de autobús entre Soria y Burgos.

Posteriormente, los procuradores de Soria ¡YA! mantuvieron conversaciones con el consejero de Movilidad y la directora general de Transportes para que esta iniciativa fuera una realidad.

Hoy, la Junta ha anunciado que el próximo sábado 18 de octubre esta expedición volverá a dar servicio a los vecinos de las localidades de Soria y Burgos por las que transcurre esta línea.

La vuelta del autobús de los sábados, un servicio suprimido en el año 2012, ha sido una reivindicación constante de los vecinos de la comarca de Pinares, que asistían al empeoramiento de este medio de transporte vital para la zona.

La propuesta de Soria ¡YA! aprobada en noviembre del año pasado no fue la primera en este sentido.

Ya en junio de 2024 defendieron una proposición no de ley (PNL) en la Comisión de Movilidad exigiendo el regreso de esta frecuencia de los sábados.

En esa ocasión, la iniciativa de los sorianos no salió adelante por los votos en contra de PP y Vox. Meses antes de esta PNL, en febrero, y a través de una pregunta parlamentaria ante el Pleno de las Cortes, Soria ¡YA! insistió en la posibilidad de volver a poner en marcha este servicio los sábados.

Y hace unos días, preguntó al consejero de Movilidad cuándo se iba a poner en marchar este autobús tras su aprobación en 2024.

Para Soria ¡YA! es una buena noticia que los vecinos de Soria y Burgos de los municipios afectados por la supresión de 2012 tengan la posibilidad de volver a disponer de un autobús los sábados, mejorando así la movilidad de la zona

"Por mucho que lo nieguen, Soria ¡YA! es útil para los sorianos y resolver sus problemas y reivindicaciones" , ha resaltado.