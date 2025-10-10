UGT acusa a la dirección de Tableros Losán de “mentir” y exige respuestas a la Junta

UGT FICA Castilla y León ha acusado a la dirección de Tableros Losán, radicada en A Coruña, de “mentir” porque prometió que la planta soriana recuperaría la actividad y sus trabajadores cobrarían en septiembre, pero lo cierto es que sigue sin tener actividad.

Y tampoco les creen cuando insisten en que no tienen pedidos y se escudan en la falta de liquidez.

Por eso, desde la federación han afirmado, “sin miedo a equivocarse”, que la actuación de la empresa “no fue más que una pantomima para justificar la inversión que hizo la Junta”.

En este sentido, echan en falta la opinión del Gobierno autonómico sobre la falta de actividad de Tableros Losán y su exigencia de responsabilidades sobre el dinero público invertido.

También ha puesto el foco en la situación de los trabajadores que continúan en Tableros Losán, que siguen de permiso retribuido hasta el 20 de octubre, y que, a pesar de que ya disponen de sentencias para reclamar la extinción del contrato, “todavía no han recibido ni un solo euro, ni de la nómina de septiembre ni de las indemnizaciones por despido”.

Por eso, desde la federación de Industria, Construcción y Agro de UGTCyL, han estimado que la empresa “está jugando de manera infame” con las personas trabajadoras y sus familias, llevando, en algunos casos, a solicitar tratamiento psicológico.

En consecuencia, desde UGT FICA CyL han instado, tanto a la Junta de Castilla y León como la dirección del grupo empresarial, a que busquen “soluciones urgentes que garanticen la viabilidad de la planta y del sector industrial soriano”.