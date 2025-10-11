La Joven Orquesta Sinfónica de España ofrece tres conciertos, con entrada gratuita, en Soria

Sábado, 11 Octubre 2025 14:10

Esta próxima semana, los días martes 14, miércoles 15 y jueves 16 de octubre, la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE) ofrecerá tres conciertos en el marco del programa “Más Otoño” del Festival Otoño Musical Soriano – Festival Internacional de Castilla y León.

Los conciertos tendrán lugar en el Palacio de la Audiencia (martes 14) y en el Conservatorio Profesional de Música “Oreste Camarca” (miércoles 15 y jueves 16) a las 20:00 horas.

La entrada es libre hasta completar aforo.

La joven formación nacional presenta el ambicioso proyecto “Cámara Joven”, que ha seleccionado obras fundamentales del repertorio universal de música de cámara de formato y plantilla extensa (entre 4 y 13 intérpretes) que, por su complejidad técnica y organizativa suele hacer poco viable su programación.

En este contexto, se ofrecerá el estreno en España de las obras Haikus del mar, de José Manuel López López, e Ionisation, de Edgar Varèse.

El profesorado de los distintos grupos camerísticos, integrado por músicos de primer nivel, se integrará en algunas de las obras, compartiendo escenario con los y las jóvenes integrantes de la JONDE para conseguir una interacción de primer nivel tanto en el plano artístico como en el formativo, reforzando los valores humanos y profesionales que la orquesta fomenta.

Este proyecto Cámara Joven llega a Soria en una gira que la orquesta realiza este mes de octubre en seis ciudades españolas, con tres programas distintos y un total de dieciocho conciertos.

La Joven Orquesta Nacional de España, perteneciente al INAEM (Ministerio de Cultura), fue creada en 1983 con el propósito de formar al más alto nivel a músicos españoles en la etapa previa al ejercicio de su profesión.

Su objetivo prioritario es el perfeccionamiento profesional y artístico de sus músicos a través del estudio y la práctica del repertorio universal sinfónico y de cámara, por medio de la celebración de varios encuentros anuales.

Estos encuentros son tutelados por profesores y dirigidos por directores de reconocido prestigio nacional e internacional, y culminan con la celebración de giras de conciertos, la participación en proyectos diversos y la grabación de un ya extenso catálogo discográfico y audiovisual. La JONDE se ha presentado en numerosos auditorios, festivales y temporadas a nivel nacional e internacional.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es