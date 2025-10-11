II Jornadas Diocesanas sobre Cuidados Paliativos en el Casino

Sábado, 11 Octubre 2025 14:09

La Diócesis de Osma-Soria ha organizado por segundo año un Ciclo de Conferencias sobre Cuidados Paliativos que se desarrollará la próxima semana en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.

Será los días 14 y 16 de Octubre a las 19,30 horas.

-Día 14: Mesa redonda: "El cirineo del siglo XXI" con la intervención de Vicente Molina, Miguel Lozano, Edurne García, Carmen Lozano y Montserrat Ballesteros.

-Día 16: Conferencia "La espiritualidad un derecho del enfermo" a cargo de la médico Concha Ruiz Pau.

La entrada es libre limitada al aforo de la sala.