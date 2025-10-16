Vuelve SoriaBaila a las noches del Casino de Soria

Jueves, 16 Octubre 2025 07:17

El Casino Círculo Amistad Numancia vuelve a abrir sus puertas el próximo 18 de octubre para el primer baile de la temporada de SoriaBaila en este emblemático lugar.

Esta asociación, constituida para promover la afición de muchos sorianos por el baile, cuenta con más de 200 socios en la actualidad.

La sesión comenzará a las 22 horas con un taller de bachata (nivel intermedio), impartido por Rebeca Cuadrado, profesora de baile de Aranda de Duero.

Seguirá con un picoteo y a continuación baile social hasta las 3 de la madrugada.

El precio de todo ello es de 12 euros (10 euros para los socios de Soriabaila).

Y la entrada al social, como en anteriores ocasiones, será de 3 euros (gratuito para los socios).

La sesión de baile estará amenizada por DJ Bego, procedente de Tudela, Dj habitual en los eventos que organiza la asociación.

A lo largo de la noche se sorteará un Full pass para “Danzando Soria”, el mayor evento del año que organiza SoriaBaila y que se celebrará en el Hotel Cadosa los días 8 y 9 de noviembre.

Se espera la asistencia de multitud de aficionados al baile, además de la provincia de Soria, de localidades cercanas: Calatayud, Tudela y Aranda de Duero, entre otros.

La directiva de SoriaBaila ha agradecido en un comunicado la acogida de todas la actividades que organiza y la colaboración de todas las personas y entidades que hacen posible sacar adelante estas iniciativas.