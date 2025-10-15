Soria celebra el Día Mundial de la Salud Mental con jornada festiva y solidaria

Miércoles, 15 Octubre 2025 14:00

Salud Mental Soria ASOVICA y la Fundación FADESS, junto con la colaboración de diferentes entidades y empresas de la provincia, celebrarán en Soria el próximo viernes, 17 de octubre, el Día Mundial de la Salud Mental bajo el lema “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental”.

El acto principal tendrá lugar en la plaza de las Mujeres, a partir de las 19:00 horas, y contará con una variada programación de actividades abiertas a toda la ciudadanía, con el propósito de promover la sensibilización social, la convivencia y el bienestar emocional colectivo.

Cada año, el movimiento asociativo de salud mental se une al lema propuesto en 2025, el mensaje “Compartimos vulnerabilidad, defendamos nuestra salud mental” pone el foco en cómo los acontecimientos globales —como las catástrofes naturales, los conflictos, las crisis económicas o el cambio climático— afectan de forma directa e indirecta a la salud mental de las personas y comunidades.

Estos acontecimientos, cada vez más frecuentes, generan estrés, ansiedad, pérdida y sensación de incertidumbre, recordándonos que todas las personas somos vulnerables, pero también que la unión y el apoyo mutuo fortalecen nuestra capacidad de afrontamiento.

Desde Salud Mental Soria ASOVICA se quiere transmitir que defender la salud mental implica construir una sociedad más solidaria, resiliente y comprometida con el bienestar de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situación de mayor fragilidad.



La vulnerabilidad nos une y nos hace humanos. Reconocerla no es una debilidad, sino el primer paso para generar redes de apoyo y comprensión. En momentos de dificultad, la empatía y la comunidad son claves para cuidar la salud mental de todos y todas.

Programa de actividades en Soria

La jornada conmemorativa tendrá lugar el viernes 17 de octubre a las 19:00 horas en la Plaza de las Mujeres, donde se desarrollarán diferentes actividades pensadas para toda la familia: Cabezudos, batucada, chocolatada gratuita y rifa solidaria.

Además, durante la tarde se dará a conocer el nombre de los ganadores del concurso de fotografía organizado por la entidad, una iniciativa que busca fomentar la expresión artística y la reflexión sobre la salud mental desde distintas miradas.

Este encuentro festivo y solidario pretende ser un espacio para compartir, disfrutar y visibilizar la importancia de cuidar la salud mental, tanto individual como colectivamente.

Una celebración con apoyo local

El evento cuenta con la colaboración de numerosas entidades y empresas sorianas que han querido mostrar su compromiso con esta causa, entre ellas el Ayuntamiento de Soria, Caja Rural, Frisoria, Moreno Sáez, Ficosa, Pedro de Pablo, Embutidos Caba, Pedro de Pablo, Comercial Hermanos Ortega, Pastisoria, Moreno Sáez Más que 2, Esparati, Bloko U-Ké, Mykes Gourmet, y otras que cada año contribuyen a hacer posible esta jornada.

Gracias a su apoyo, la celebración del Día Mundial de la Salud Mental se consolida en Soria como una cita esperada que combina diversión, solidaridad y sensibilización.

