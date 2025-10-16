CC.OO. se concentra para condenar política de genocidio de Israel con Palestina

Jueves, 16 Octubre 2025 07:32

Una veintena de personas, convocados por Comisiones Obreras de Soria, se ha concentrado anoche en la plaza Mariano Granados de la ciudad para condenar la política de genocidio llevada hasta ahora por el gobierno ultraconservador israelí, así como la colonización ilegal de territorios en la Franja de Gaza y en Cisjordania.

Además ha condenado la usurpación de bienes palestinos por parte de Israel y ha reivindicado que la paz se imponga en un Estado palestino viable y reconocido internacionalmente.

"Las agresiones de Israel han arrasado las vidas de las personas palestinas y sus derechos cualquier proyecto de futuro digno para la clase trabajadora algo que ha sido denunciado sin cesar por los sindicatos palestinos", ha denunciado.

De momento hay un acuerdo de alto al fuego, pero no un compromiso de paz duradera, difícil de conseguir si se excluye al pueblo palestino de la toma de decisiones, ha advertido.

"Desafío complicado va a ser el plan de reconstrucción de Gaza, deberá fundamentarse en derechos, reconciliación y justicia social, debe garantizar el acceso a un trabajo decente y el respeto a los derechos humanos y sindicales", ha advertido.

Es una cuestión de clase y de justicia social.

CCOO como sindicato de clase ha defendido los derechos de la clase trabajadora, la dignidad de los pueblos y ha reafirmado su compromiso de paz, respeto al derecho institucional y la defensa de los derechos humanos.

Por ello ha exigido que el anunciado alto al fuego sea permanente y verificable, que se asegure la ayuda humanitaria y su acceso de forma inmediata. que se apoye la reconstrucción de Gaza y ésta se enfoque en los intereses de su pueblo, no de la especulación extranjera, que el control de Gaza por parte del Estado Palestino se desarrolle en un marco temporal concreto, la retirada de las tropas israelíes de todos los territorios palestinos, también los asentamientos ilegales y la suspensión completa y posterior revisión del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel.

Además ha reclamado medidas contra las empresas que se lucran de los asentamientos ilegales de Csijordania, la prohibición efectiva del comercio de armas con Israel, la puesta en marcha por parte de todas las administraciones del Estado de planes urgente de cooperación para Palestina y la investigación y proceso a las personas y organizaciones que han cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad y garantía de procesos de justicia y reparación para las víctimas.