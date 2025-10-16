En ViBop abre temporada de otoño con saxofonista norteameriano Jesse Davis

Jueves, 16 Octubre 2025 07:58

La asociación En ViBop abre su temporada de otoño con un concierto arrollador, de la mano de un artista internacional llegado desde Nueva Orleans.

La asociación garantiza a todos una velada arrolladora gracias a la fuerza y la energía del saxofonista norteamericano Jesse Davis y confía en que será una velada llena de magia gracias al saxofón y al bop más reciente.

El concierto se ha programado para el 22 de octubre, a las ocho de la tarde, en el Casino Amistad Numancia. ( Entrada anticipada en Giglon, 12 euros + gastos y, en taquila, no socios, 12 euros).

Nacido en 1965, Davis es una leyenda viva de este instrumento, con colaboraciones emblemáticas gracias a referentes del jazz como el también saxofonista Phil Woods, el vibrafonista Milt Jackson o el contrabajista Ray Brown.

Es continuador de la tradición de la escuela de Elis Marsalis y de la ciudad cuna del jazz.

En contraste con los estilos más experimentales como el free jazz y la fusión que dominaron las décadas anteriores, el estilo de Davis es el neo-bop, que que surgió en la década de 1980 y se caracteriza por un retorno a las formas de jazz acústicas y melódicas del bebop. Su manera de tocar muestra influencias de Charlie Parker, Sonny Stitt y Cannonball Adderley.

Davis tiene una excelente técnica, un sonido amplio y afinidad por el blues.

El formato de concierto será en cuarteto, acompañado por Joan Monne al piano, Ignasi González en el contrabajo y Joan Casares a la batería. "Jesse es un torbellino de energía y belleza que respira jazz por los cuatro costados".

PRÓXIMOS CONCIERTOS :

- ARTURO PUEYO QUARTET (jazz). Viernes, 14 de noviembre; 20:00. Pantera Club.

Lenguaje clarinetístico moderno personal y figura emergente del jazz nacional.

- ALTAGRACIA (raíz). Jueves, 27 de noviembre; 20:00. Pantera Club.

Viaje de ida y vuelta de la cantante Miryam Latrece y el diálogo musical junto a dos guitarras.

- BOB SANDS BIG BAND & QUIQUE GÓMEZ Sinatra Xmast!! (jazz): Viernes, 12 de diciembre; 20:30. Palacio de la Audiencia.

La mejor big band del país por fin en Soria en formato navidad.