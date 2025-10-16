En ViBop abre temporada de otoño con saxofonista norteameriano Jesse Davis
La asociación En ViBop abre su temporada de otoño con un concierto arrollador, de la mano de un artista internacional llegado desde Nueva Orleans.
La asociación garantiza a todos una velada arrolladora gracias a la fuerza y la energía del saxofonista norteamericano Jesse Davis y confía en que será una velada llena de magia gracias al saxofón y al bop más reciente.
El concierto se ha programado para el 22 de octubre, a las ocho de la tarde, en el Casino Amistad Numancia. ( Entrada anticipada en Giglon, 12 euros + gastos y, en taquila, no socios, 12 euros).
Nacido en 1965, Davis es una leyenda viva de este instrumento, con colaboraciones emblemáticas gracias a referentes del jazz como el también saxofonista Phil Woods, el vibrafonista Milt Jackson o el contrabajista Ray Brown.
Es continuador de la tradición de la escuela de Elis Marsalis y de la ciudad cuna del jazz.
En contraste con los estilos más experimentales como el free jazz y la fusión que dominaron las décadas anteriores, el estilo de Davis es el neo-bop, que que surgió en la década de 1980 y se caracteriza por un retorno a las formas de jazz acústicas y melódicas del bebop. Su manera de tocar muestra influencias de Charlie Parker, Sonny Stitt y Cannonball Adderley.
Davis tiene una excelente técnica, un sonido amplio y afinidad por el blues.
El formato de concierto será en cuarteto, acompañado por Joan Monne al piano, Ignasi González en el contrabajo y Joan Casares a la batería. "Jesse es un torbellino de energía y belleza que respira jazz por los cuatro costados".
PRÓXIMOS CONCIERTOS:
- ARTURO PUEYO QUARTET (jazz). Viernes, 14 de noviembre; 20:00. Pantera Club.
Lenguaje clarinetístico moderno personal y figura emergente del jazz nacional.
- ALTAGRACIA (raíz). Jueves, 27 de noviembre; 20:00. Pantera Club.
Viaje de ida y vuelta de la cantante Miryam Latrece y el diálogo musical junto a dos guitarras.
- BOB SANDS BIG BAND & QUIQUE GÓMEZ Sinatra Xmast!! (jazz): Viernes, 12 de diciembre; 20:30. Palacio de la Audiencia.
La mejor big band del país por fin en Soria en formato navidad.