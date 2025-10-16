El legado de Gaya Nuño revive de la mano del crítico de arte Bonet

Jueves, 16 Octubre 2025 10:53

El Centro Cultural FUNDOS Fórum Soria – Gaya Nuño ha recibido la visita del prestigioso crítico de arte Juan Manuel Bonet, quien trabaja en los preparativos de una exposición conmemorativa por el cincuentenario del fallecimiento de Juan Antonio Gaya Nuño, de la que será comisario.

Bonet es uno de los expertos en pintura contemporánea más importantes de España y ha dirigido, en diferentes etapas de su trayectoria profesional, el IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Instituto Cervantes.

El centro cultural Gaya Nuño, de Soria, custodía el extenso legado del trabajo que Juan Antonio Gaya Nuño y su esposa Concha de Marco realizaron a lo largo de su vida en los campos de la historia y la crítica del arte.

Se pueden contemplar obras de Tapies, Vela Zanetti, Rafael Alberti, César Manrique o Pablo Serrano entre otros.

Además del legado artístico, el edificio acoge la biblioteca personal de ambos intelectuales con casi 24.000 registros con sus propias creaciones literarias, ensayos, cartas y obras relacionadas con el arte.

Supone una de las mejores recopilaciones y estudios sobre el arte contemporáneo español, que actualmente pertenece a la Fundación Social de Castilla y León (FUNDOS).