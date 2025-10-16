Segundo encuentro Kit & Coffee para explicar recursos para vivir en Soria

Jueves, 16 Octubre 2025 12:13

La Cámara de Comercio de Soria y el Ayuntamiento de Soria organizan este jueves, 16 de octubre, una nueva edición de “KIT & COFFEE”, el encuentro de bienvenida dirigido a las personas que han llegado recientemente a la ciudad.

La cita será a las 19:00 horas en el Espacio de Trabajo Colaborativo, en la Calle Zapatería, 21.

El objetivo de esta iniciativa es favorecer la integración de los nuevos ‘sorianos y sorianas’, ofreciéndoles un espacio donde conocer gente, compartir experiencias y descubrir los servicios y recursos que la ciudad pone a su disposición.

Durante el encuentro, los asistentes recibirán un kit de bienvenida con información útil sobre la ciudad y una entrada gratuita para el cine y la piscina municipal, cortesía del Ayuntamiento de Soria. Además, disfrutarán de un café compartido que servirá como punto de partida para generar nuevas conexiones personales y profesionales.

El primer encuentro KIT & COFFEE, celebrado el pasado 25 de febrero, tuvo una "excelente" acogida entre los recién llegados, que valoraron especialmente la cercanía y el ambiente acogedor del evento.

Esta acción forma parte del proyecto Soria, una ciudad para vivir, impulsado por la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Soria, que tiene como finalidad atraer y acompañar a nuevos residentes, así como poner en valor la calidad de vida, las oportunidades y los servicios que ofrece la capital soriana.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la web www.soriaparavivir.es o escaneando el código QR disponible en el cartel informativo. El aforo es limitado.