Feijóo presentará en Soria las medidas del PP para autónomos y empresas

Jueves, 16 Octubre 2025 12:42

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará el próximo sábado Soria para presentar el programa económico de su partido dirigido a autónomos y empresas.

Lo hará, según fuentes populares, en la sede de la fábrica Cartonajes Izquierdo, en el polígono industrial de Las Casas.

En las elecciones generales de 2023, el Partido Popular (PP) presentó su programa electoral con propuestas dirigidas a facilitar la cotización de las pymes y a ayudar a los trabajadores autónomos a gestionar su negocio.

En este sentido se comprometió, si formaba gobierno, a implementar una tarifa cero durante el primer año para los nuevos autónomos y realizar cambios en la regulación tributaria para facilitar que las pymes adquieran, a efectos fiscales, la condición de gran empresa.

El PP considera que es necesario fomentar el crecimiento de las empresas y eliminar las obligaciones fiscales y laborales que desincentivan dicho crecimiento al superar ciertos umbrales.

Por lo tanto, proponía implementar estas obligaciones de manera diferida o a través de moratorias.

Asimismo, planteó establecer un sistema de aplazamiento automático de cuotas, lo que permitiría a los trabajadores por cuenta propia no pagar la cuota correspondiente a tres liquidaciones mensuales durante el ejercicio.

También se proponía ampliar el plazo para hacer frente a las regularizaciones derivadas de las diferencias entre los rendimientos previstos y los reales, así como mejorar las condiciones de financiación para las pymes y autónomos.

En relación a los emprendedores, se planteó la implantación de una modalidad de concurso específica para personas físicas y un procedimiento simplificado para microempresas.

También se introducirían herramientas de detección temprana de situaciones de insolvencia y se digitalizaría la tramitación de los concursos.

Núñez Feijóo es la primera vez que visita Soria como presidente nacional del PP, aunque ya conoce la ciudad, de cuando, entre 1996 a 2000, ocupó los cargos de secretario general de Asistencia Sanitaria en el Ministerio de Sanidad y Consumo y fue presidente del Insalud.