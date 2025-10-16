Soria acoge en octubre el VIII Encuentro Internacional Starlight

Jueves, 16 Octubre 2025 12:54

La Fundación Starlight organizará del 22 al 24 de octubre en Soria el VIII Encuentro Internacional Starlight, el foro internacional de referencia para el astroturismo y la defensa del cielo nocturno.

El Encuentro reunirá en el Espacio Cultural Santa Clara a cerca de doscientos expertos, instituciones y empresas para debatir los retos y las oportunidades que plantean —entre otros— los grandes eclipses españoles de los próximos años y la planificación del astroturismo a escala regional, nacional e internacional.

El programa, ya definitivo, arranca con un cóctel de bienvenida la tarde del 21 de octubre y combina sesiones técnicas, mesas redondas, talleres, actividades de divulgación y observaciones astronómicas. Entre los ejes temáticos principales figuran:

Los valores del astroturismo y la certificación Starlight (situación global y acciones de la Fundación).

(situación global y acciones de la Fundación). Astroturismo y desarrollo sostenible local , con sesiones dedicadas al gran eclipse de 2026, a la preparación territorial y al desarrollo de experiencias y actividades que promueve la Fundación Starlight bajo el marco de Experiencias de Turismo España.

, con sesiones dedicadas al gran eclipse de 2026, a la preparación territorial y al desarrollo de experiencias y actividades que promueve la Fundación Starlight bajo el marco de Experiencias de Turismo España. Comunicación y divulgación en astroturismo , centrada en cómo los medios y la comunicación especializada pueden convertir los eclipses y otros eventos en oportunidades turísticas.

, centrada en cómo los medios y la comunicación especializada pueden convertir los eclipses y otros eventos en oportunidades turísticas. Protección del cielo nocturno : iluminación inteligente, ingeniería ambiental y criterios técnicos para mitigar la contaminación lumínica.

: iluminación inteligente, ingeniería ambiental y criterios técnicos para mitigar la contaminación lumínica. VI Meeting de Guías y Monitores Starlight, espacio para la formación y el intercambio de experiencias entre profesionales.

Como novedad destacada, este año habrá una mesa redonda moderada por la directora general de Políticas Turísticas de la Secretaría General de Turismo, Ana Muñoz, con asistencia de directores generales de turismo de diversas comunidades autónomas, en la que se debatirán temas estratégicos, retos, desafíos y oportunidades que supone el eclipse de 2026 para los distintos territorios.

El encuentro incluye intervenciones de referencia: Antonia Varela presentará las acciones de la Fundación Starlight y su visión para 2025; Rafael Bachiller (OAN-IGN) ofrecerá la conferencia magistral sobre “El Sol y sus eclipses”; y especialistas como Óscar Martín (Startrail) participarán en mesas sobre planificación y simulacros del eclipse.

El programa completo recoge además talleres prácticos (por ejemplo, “Huele el Universo”), presentaciones internacionales sobre certificaciones Starlight en América y Canadá, y sesiones sobre dispositivos y herramientas para alojamientos Starlight.

La observación del cielo formará parte del Encuentro: el Observatorio de Borobia tendrá un papel destacado en las actividades nocturnas programadas, que permitirán a los asistentes experimentar de primera mano la calidad del cielo soriano. Asimismo, la entrega de los Premios y Reconocimientos Starlight cerrará la jornada del jueves 23 con la cena de clausura.

La Fundación Starlight recuerda a participantes y medios que el programa ya está publicado y que la cita es una oportunidad clave para incorporar la protección del cielo a las agendas turísticas y de desarrollo rural.

Para más información sobre el programa y participantes, consulte la web del Encuentro Internacional Starlight.

https://encuentroanualstarlight.fundacionstarlight.org/