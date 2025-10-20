La delegación de Economía y Hacienda y la Agencia Tributaria se suman a la red de Puntos Violeta

Lunes, 20 Octubre 2025 14:52

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha colocado hoy el distintivo del Punto Violeta en el edificio que alberga la Delegación de Economía y Hacienda y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

Con esta actuación, la Administración General del Estado en la provincia refuerza su red de espacios seguros para víctimas de violencia contra la mujer y amplía la capilaridad de los recursos públicos de información, acompañamiento y derivación.

La puesta del distintivo llega tras la formación impartida la semana pasada a algo más de una veintena de empleados públicos de ambas sedes. La sesión corrió a cargo de la responsable de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer, María Teresa Lerma, y tuvo un enfoque práctico para homogeneizar pautas de detección, acogida, información y derivación en caso de que una víctima solicite ayuda en estas dependencias.

El objetivo es que el personal de atención directa disponga de criterios claros, conozca los dispositivos disponibles y actúe con rapidez y coordinación institucional.

“La lucha contra la violencia machista exige compromiso real todos los días y en todas las ventanillas. Con este nuevo Punto Violeta acercamos la respuesta del Estado al entorno de las víctimas y enviamos un mensaje nítido: aquí hay ayuda, sin juicios y con garantías”, ha subrayado Latorre.

“Agradezco la implicación del personal de la AEAT y de Economía y Hacienda y el trabajo de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer para convertir este edificio en un espacio seguro para las mujeres”.

Un Punto Violeta es un instrumento impulsado por el Gobierno de España para implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra la violencia machista, acercar los servicios integrales a las víctimas y facilitar información práctica a cualquier entidad o servicio que pueda actuar de primera puerta de acceso. Los puntos incorporan materiales de visibilización y un código QR que enlaza con una guía de actuación con recursos, teléfonos y pautas básicas para personas del entorno y para las propias víctimas. Convierten cada sede adherida en un lugar seguro donde solicitar ayuda y recibir orientación para el acceso a los recursos especializados.

Extensión de la red

La Subdelegación del Gobierno en Soria impulsa desde el pasado año un plan de trabajo para extender esta red en la provincia y mejorar la coordinación interadministrativa. Actualmente ya cuentan con Punto Violeta el SEPE, MUFACE y la propia Subdelegación.

Además, se ha impartido formación a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a entidades del Tercer Sector, con el fin de multiplicar los nodos de referencia y facilitar que las víctimas encuentren cerca de su domicilio o de su itinerario cotidiano un primer recurso de acogida e información.

En ese marco, la incorporación de Economía y Hacienda y la AEAT supone un salto cualitativo por el volumen de usuarios que diariamente pasan por este edificio y por la amplitud de servicios de atención al público que ofrece.

Según explicó Latorre, el despliegue de Puntos Violeta sigue las directrices marcadas por el Gobierno de España para modernizar y mejorar las políticas públicas de atención a las víctimas, romper el aislamiento y disminuir las barreras de acceso a la información.

La guía vinculada al QR y los materiales asociados permiten uniformar respuestas, agilizar derivaciones a los recursos especializados y sensibilizar a la ciudadanía.

“Cada Punto Violeta suma. No sustituye a los servicios especializados, pero acerca a las víctimas una primera puerta. Y, sobre todo, informa a todo el mundo de cómo actuar ante un caso en su entorno”, ha añadido el subdelegado.

“Esta red crece en Soria gracias a la colaboración con los servicios estatales y al compromiso del personal público”, ha recalcado.

Recursos de atención

Ante cualquier situación de riesgo o emergencia, se recomienda llamar al 112. El teléfono 016 ofrece información y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra la mujer, y resulta complementario a la atención presencial que se presta a través de los recursos públicos.

En dependencias estatales con Punto Violeta, el personal orienta sobre denuncia, medidas de protección, asistencia social y sanitaria, y derivación a los servicios especializados de la red pública.

Con la incorporación de este nuevo distintivo en el edificio de Economía y Hacienda–AEAT, el Gobierno de España refuerza la atención de proximidad y la prevención en la provincia. La Subdelegación continuará el calendario de adhesiones y formación previsto, en coordinación con ministerios y organismos, para que cada sede con atención al público pueda ofrecer un entorno accesible, seguro y reconocible para cualquier mujer que necesite ayuda.