¿Es Breda acaso Numancia", charla dramatizada en el Casino de Soria

Martes, 21 Octubre 2025 08:45

El Casino Amistad Numancia de Soria acoge este jueves una charla dramatizada sobre la rendición de Breda.

"¿Es Breda acaso Numancia?" es una charla dramatizada sobre la Rendición de Breda, 400 años después, en un contexto histórico y de uso propagandístico de una hazaña militar, a cargo del escritor, actor y presentador Harry Rÿnen que tendrá lugar este jueves, 23 de octubre, en el salón Gerardo Diego del Círculo Amistad Numancia.

La charla comenzará a las 19,30 horas con entrada libre, limitada al aforo de la sala.

El 5 de junio de 1625 Justino de Nassau, gobernador holandés de Breda, entregó las llaves de la ciudad a Ambrosio Spínola, general genovés al mando de los tercios de Flandes.

La ciudad tenía una extraordinaria importancia estratégica, y fue uno de los lugares más disputados en la larga pugna que mantuvo la monarquía hispánica con las Provincias Unidas del Norte.

Su toma tras un largo asedio se consideró un acontecimiento militar de primer orden, y como tal dio lugar a una copiosa producción escrita y figurativa, que tuvo por objeto enaltecer a los vencedores.

No es de extrañar que cuando se decidió la decoración del Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro con una serie de pinturas de victorias obtenidas durante el reinado de Felipe IV se incluyera ésta que fue probablemente la más sonada, y que para representarla se recurriera a Velázquez, para entonces el pintor más prestigioso de la corte.

Velázquez respondió al reto creando una obra maestra, en la que da prueba no sólo de sus extraordinarias dotes descriptivas o de su dominio de la perspectiva aérea sino también de su habilidad para la narración y de su capacidad para poner todos los elementos de un cuadro al servicio de un contenido concreto.