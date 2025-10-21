ÚNICOS 2025 explora la “poiesis” como forma de conocimiento y creación en los oficios artísticos

Martes, 21 Octubre 2025 08:17

Bajo el título “POIESIS”, término griego que alude al acto de creación y producción, el programa ÚNICOS 2025 invita a reflexionar sobre la esencia de los procesos creativos en los oficios artísticos y tradicionales.

La iniciativa, impulsada por la Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León (FOACAL) con el apoyo de la Junta de Castilla y León, recorrerá las nueve Escuelas de Arte de la Comunidad entre los meses de octubre y noviembre.

El concepto de poiesis, entendida como una forma de conocimiento que une creación y juego, sirve en esta edición como paraguas temático de los seminarios, encuentros y actividades programadas.

Con este hilo conductor, ÚNICOS reafirma su vocación de inspirar al alumnado de las Escuelas de Arte, acercándoles modelos reales de emprendimiento y práctica profesional en el ámbito de los oficios artísticos, y promoviendo así la retención de talento en Castilla y León en los sectores del diseño, la creación y la cultura.

Desde su puesta en marcha en 2015, ÚNICOS ha consolidado un formato que combina la experiencia presencial en los centros educativos con la retransmisión en directo y la publicación de las sesiones en el canal de YouTube de FOACAL.

Esta dinámica ha permitido crear una comunidad abierta de aprendizaje, donde el alumnado puede conocer de primera mano la trayectoria de profesionales y empresas que desarrollan su actividad en los oficios artesanos, comprendiendo la relevancia de su formación y las oportunidades de inserción laboral que ofrece el sector.

El proyecto busca, además, visibilizar la aportación de los oficios artísticos y tradicionales a la economía creativa de Castilla y León, destacando su papel en la generación de empleo, la innovación material y la preservación del patrimonio cultural.

Frente a un mercado globalizado que tiende a la uniformidad, la autoría y el valor del trabajo bien hecho se presentan como elementos diferenciadores con un fuerte potencial identitario y económico.

Calendario de las jornadas ÚNICOS 2025

ESCUELA MES DÍA SEGOVIA OCTUBRE Martes 21 octubre 2025 SALAMANCA OCTUBRE Martes 28 octubre 2025 LEÓN OCTUBRE Jueves 30 octubre 2025 SORIA NOVIEMBRE Miércoles 5 de noviembre 2025 ÁVILA NOVIEMBRE Jueves 6 de noviembre 2025 BURGOS NOVIEMBRE Martes 11 de noviembre 2025 ZAMORA NOVIEMBRE Jueves 13 de noviembre 2025 VALLADOLID NOVIEMBRE Jueves 20 de noviembre 2025 PALENCIA NOVIEMBRE Martes 25 de noviembre 2025

Todas las actividades son gratuitas y abiertas al alumnado de las Escuelas de Arte de Castilla y León, con posibilidad de seguimiento online.

Las grabaciones de cada seminario estarán disponibles en el canal oficial de FOACAL: https://www.youtube.com/@foacal_artesania/playlists.