Izquierda Unida incluirá en su programa electoral la prohibición de la tauromaquia

Domingo, 19 Octubre 2025 10:00

Izquierda Unida incluirá la retirada de la tauromaquia en su programa electoral. La organización ha cargado contra el PSOE por bloquear la tramitación de la ILP “No es mi cultura”.

La abstención del PSOE a la retirada del estatus de Patrimonio Cultural a la tauromaquia en la votación del Congreso el pasado 7 de octubre ha recibido críticas de diversas organizaciones. Izquierda Unida considera que el partido socialista “se ha equivocado” al bloquear la medida.

La organización ha anunciado que incluirá la retirada de la tauromaquia como patrimonio cultural en Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas.

“Nuestra organización rechaza la violencia contra los animales como tradición en cualquier tipo de fiesta”, ha señalado Juan Gascón, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por Izquierda Unida.

La organización ha cargado contra la abstención del PSOE del pleno del Congreso que impidió la toma en consideración de la Iniciativa Legislativa Popular “No es mi Cultura". La propuesta había recogido más de 650.000 firmas en toda España, una parte relevante de ellas en Castilla y León, para la retirada del estatus de Patrimonio Cultural a la tauromaquia.

El representante ha declarado que el PSOE “se ha equivocado” al no permitir que la ILP fuera admitida a trámite y juntar su abstención al voto favorable de la derecha y de la extrema derecha “para que no se pueda debatir sobre tortura animal”.

La organización ha manifestado su incomprensión ante el cambio de parecer del PSOE, que a finales de septiembre había apoyado la medida y se había comprometido con comisión promotora por el voto a favor.

“No entendemos este cambio de postura del PSOE, cuyas bases se muestran muy favorables a este debate sobre el sufrimiento animal en las corridas de toros”, afirma Gascón.

La votación a favor de la tramitación de la ILP “No es mi cultura” obtuvo 57 votos a favor, los de Izquierda Unida, Sumar, Podemos, Junts, ERC, Bildu, PNV, BNG y Compromís. La medida fue bloqueada ante la abstención del PSOE y el voto a favor de PP, VOX y UPN, que consiguieron 169 votos.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha expuesto que la ILPH habría caído “no por falta de apoyo social” sino por “un cambio de voto del PSOE”. El ministro declaraba que es “una oportunidad perdida para avanzar hacia un país que diga con claridad: la tortura no es cultura.” Con ello anunciaba su idea de que los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez vuelvan a presentar en conjunto la iniciativa.

IU ha anunciado que incluirá la retirada de la tauromaquia como patrimonio cultural en Castilla y León en las próximas elecciones autonómicas. “Izquierda Unida es favorable desde hace años a generar este debate acerca de una actividad que está en retroceso y que vive de subvenciones de la Junta de Castilla y León, de Ayuntamientos y de Diputaciones de nuestra Comunidad”, afirma Gascón. El candidato ha referido a la encuesta desarrollada por el BBVA en la que se afirma que el 77% de la gente en España rechaza el uso de animales en festejos taurinos. “Consideramos que hay que aprovechar esta posición mayoritaria de la ciudadanía para hacer cambios relevantes políticamente en Castilla y León”, declara Gascón.