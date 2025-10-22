El Sporting contará con doce equipos femeninos en nueva temporada en Castilla y León

Miércoles, 22 Octubre 2025 12:37

Hasta doce equipos femeninos del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria participarán esta temporada en los Campeonatos Regionales que promueve la Federación de Voleibol de Castilla y León, lo que consolida a la entidad que preside César Gonzalo como una auténtica referencia a nivel de cantera.

El Sporting contará con un equipo júnior (nacidas en 2006 y 2007), dos cadetes (nacidas en 2010 y 2011), tres infantiles (2012 y 2013), cuatro alevines (2014 y 2015) y otros dos de la categoría benjamín (nacidas en 2016 y 2017).

A todos ellos se une el Cañada Real Sporting Santo Domingo, que repetirá presencia en la Liga de Segunda División de Castilla y León. Esta competición, al igual que los Campeonatos Regionales de Edad de las diferentes categorías, está previsto que se inicie el próximo 15 de noviembre.

Desde que en el verano de 2020 se fusionaran el Sporting y el Santo Domingo, se ha convertido en habitual la presencia de equipos femeninos del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria entre los mejores de Castilla y León, entre quienes logran el billete para diferentes Campeonatos de España y entre los llamados a luchar por los puestos de privilegio en la Copa de España.

Esta competición la ha ganado el equipo alevín del Sporting en las dos últimas ediciones (2023 y 2024).

La entidad soriana ha logrado clasificar a alguno de sus equipos para los diferentes Campeonatos de España en las cuatro últimas temporadas. En 2022 y 2023 fueron las infantiles las que se midieron a las mejores y el Sporting ha participado en el Campeonato de España cadete tanto en 2024 como en 2025.

También es habitual la presencia de las diferentes escuadras del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria en los Campeonatos de España reservados a las más pequeñas, que son el benjamín y el alevín. En estas categorías se practica todavía el minivoley, con cuatro jugadoras -y no seis- en un campo de dimensiones más reducidas.

Las sorianas han competido en cuatro de los cinco últimos Campeonatos de España alevines y desde 2022 siempre han estado presentes en el Campeonato de España benjamín. Ambos eventos se disputarán de nuevo esta temporada en Valladolid, a mediados del próximo mes de junio, tal y como se recoge en el calendario de competiciones elaborado por la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB).