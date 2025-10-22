Tres propuestas en Ágreda para disfrutar del fin de semana

Miércoles, 22 Octubre 2025 14:36

El Ayuntamiento de Ágreda ofrece tres citas para disfrutar del tiempo de ocio este fin de semana: un audiovisual y un libro sobre Machado, una ruta senderista y un Escape Room

Viernes 24 de octubre

A las 20:00 horas en el Salón de Actos del Palacio de los Castejón el fotógrafo soriano Cesar Sanz presentara el audiovisual y el libro “Campos de Castilla y otros universos machadianos”

El libro consta de 150 fotografías en color, la mayoría inéditas completadas con versos del poeta Antonio Machado formado una simbiosis entre imagen y poesía. En el libro también han colaborado otros autores que con sus diferentes miradas aportan su personal visión sobre la obra del poeta.

El audiovisual se gestado con las imágenes y versos del libro y con las voces de Angelines Reglero, César Ibáñez París, Paula Romero Elvira y del propio fotógrafo.

César Sanz Marcos es natural de la localidad pinariega de San Leonardo de Yagüe, es fotógrafo de vocación formado en la Escuela de Artes de Valencia, época en la que fue ayudante del fotógrafo alemán Manfred Zimmermann.

Ha realizado numerosas exposiciones en toda España, tanto individuales como colectivas, y es autor de varios libros de fotografías, entre los que cabe destacar ‘Soria, a cuatro luces’, ‘Soria retratada’, ‘Caminar Soria’, ‘Viaje a Tierras Altas’ y ‘Campos de Castilla y otros universos machadianos’, que recoge el trabajo de la exposición que hoy se revisa y actualiza.

Domingo 26 de octubre

Ruta senderista guiada en la Senda de las Carboneras

Una forma especial de conocer el Hayedo del Moncayo en plena coloración otoñal.

También el domingo Escape Room Las Mazmorras del Palacio de los Castejón

Esta actividad permite dar a conocer un espacio más del edificio del Palacio de los Castejón, uno de los lugares más visitados de la Villa.