Tierras Altas denuncia abandono de proyecto de fibra óptica adjudicado a Avatel

Viernes, 17 Octubre 2025 17:01

La Mancomunidad de Tierras Altas de Soria ha mostrado su profunda preocupación e indignación ante el desistimiento definitivo del proyecto de instalación de fibra óptica por parte de Avatel, empresa adjudicataria encargada de llevar esta infraestructura clave a varios municipios de la comarca.

En diciembre de 2023, el Gobierno propuso en la tercera convocatoria del programa UNICO-Banda Ancha la adjudicación a Avatel de ayudas para extender redes de fibra en 135 municipios de Soria, llegando a unas 2.693 unidades inmobiliarias, con financiación europea dentro del Plan de Recuperación.

Según ha trasladado la propia empresa a los municipios afectados mediante un escrito, el desistimiento se formula por no prever la ejecución del proyecto y se solicita el archivo del expediente.

Esta decisión deja en el aire una inversión fundamental para la conectividad del territorio y supone un nuevo golpe al desarrollo económico, social y demográfico de Tierras Altas.

El presidente de la Mancomunidad, Alejandro Aguado, y el vicepresidente, Fernando Marín, acudieron el 16 de octubre a una reunión con el subdelegado de Gobierno, Miguel Latorre, para abordar la situación, trasladando la inquietud y malestar de los municipios afectados ante lo que consideran una muestra más del abandono del mundo rural.

“No se puede hablar de repoblación si antes no se garantizan las infraestructuras y servicios básicos. Sin conectividad, nuestros pueblos no tienen oportunidades”, ha recalcado Aguado, presidente de la Mancomunidad.

La entidad ha recordado que la llegada de la fibra óptica no es un lujo, sino una necesidad básica para asegurar la igualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano, facilitar el teletrabajo, mantener la actividad económica y permitir que nuevos vecinos puedan asentarse.

Desde la Mancomunidad se ha hecho un llamamiento a las administraciones competentes y a la propia empresa adjudicataria para que se busquen soluciones urgentes que permitan retomar el proyecto o habilitar alternativas viables que garanticen la llegada de la fibra óptica a los municipios afectados.

La entidad se ha mostrado dispuesta a colaborar con todas las partes implicadas para encontrar una salida constructiva, pero insiste en que la igualdad digital es una prioridad inaplazable.