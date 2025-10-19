Tierras Altas contará con remolque "food-truck" para entregar menús a domicilio

Domingo, 19 Octubre 2025 16:17

La Mancomunidad de Tierras Altas ha adjudicado la adquisición de un remolque ‘food-truck’ con cocina industrial para la elaboración de menús y su entrega a domicilio en los municipios de la comarca, dentro de la Línea 1 “Nueva economía de los cuidados” del proyecto PIDISTA II.

La resolución fija un importe de adjudicación de 76.293 euros a la empresa Estructuras Custom, S. L., con formalización antes del 24 de octubre y entrega en funcionamiento antes del 15 de diciembre de 2025 en la sede mancomunada de San Pedro Manrique.

El expediente excluye prórrogas y establece la puesta en servicio en el plazo señalado.

La actuación responde a una necesidad social clara en un territorio extenso y muy despoblado, con dieciséis ayuntamientos y poco más de 1.600 habitantes.

El dispositivo móvil permitirá cocinar con estándares de cocina industrial y repartir menús, con impacto directo en mayores, familias y personas con dificultades de movilidad, y actuará como refuerzo de la red local de cuidados. El anuncio de adjudicación se publica hoy en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Qué es el PIDISTA

El Plan Integral de Desarrollo Inteligente y Sostenible de Tierras Altas (PIDISTA) es un instrumento financiado por el Gobierno de España con fondos propios del MITECO para innovación territorial y reactivación socioeconómica en zonas de reto demográfico.

La Mancomunidad de Tierras Altas cuenta con una asignación de 218.551 euros para su desarrollo, con objetivos que incluyen fijación de población, mejora de servicios, emprendimiento, sostenibilidad y participación comunitaria. El plan se organiza en cuatro líneas: coordinación y plan de acción, especialización inteligente del sector primario, oferta sociocultural y comunicación y transferencia de conocimiento. No se trata, por lo tanto, de un programa PRTR; su financiación procede de la Secretaría General para el Reto Demográfico.

Con esta adjudicación, el Gobierno de España afianza una respuesta cercana y eficaz a las necesidades de atención domiciliaria y alimentación en el entorno rural.

La ‘food-truck’ aportará flexibilidad en la producción y reparto de menús, mejorará la calidad de vida en los pueblos y reforzará la cohesión en una comarca que avanza en servicios de proximidad y empleo local.

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha subrayado que este proyecto “encaja en la estrategia nacional contra la despoblación, aporta valor social inmediato y consolida una infraestructura útil para los ayuntamientos de Tierras Altas y su ciudadanía”.