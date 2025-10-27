La Asociación de Amigos de Sarnago, Premio Nacional de Tradiciones Populares 2025

Lunes, 27 Octubre 2025 13:50

La Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares ha concedido el Premio Nacional de Tradiciones Populares 2025 a la Asociación de Amigos de Sarnago, en reconocimiento a su incansable labor en la "conservación, recuperación y difusión del patrimonio cultural inmaterial" de este pequeño pueblo soriano, con especial atención a la fiesta de las Móndidas y El Ramo, una de las tradiciones más singulares y antiguas del norte de la provincia de Soria.

Este galardón, acordado por unanimidad en la Asamblea General celebrada el pasado 10 de octubre en Madrid, distingue a una asociación que, desde su creación en 1980, ha trabajado con constancia y pasión para "devolver la vida, la memoria y la dignidad" a un pueblo que fue víctima del abandono y la despoblación.

Sarnago, como tantos otros pueblos de Tierras Altas, quedó vacío a mediados del siglo XX, pero un grupo de antiguos vecinos y descendientes decidió organizarse para "reconstruirlo piedra a piedra, tradición a tradición".

Desde entonces, la Asociación de Amigos de Sarnago ha desarrollado una tarea ejemplar: recuperar la fiesta de las Móndidas y El Ramo, reabrir caminos, reconstruir edificios emblemáticos, editar la revista *Sarnago*, crear un museo etnográfico, promover actividades culturales y mantener vivo el espíritu comunitario que define la vida en los pueblos.

Una tradición ancestral recuperada

La fiesta de las Móndidas hunde sus raíces en tiempos prerromanos, vinculada a antiguos ritos de fertilidad y a la celebración del solsticio de verano.

Cada mes de agosto, tres jóvenes del pueblo, las Móndidas, portan sobre la cabeza una móndida —un cesto adornado con cintas de colores, flores y una hogaza de pan azafranado coronada con el urbujuelo—, símbolo del fruto de la tierra, del esfuerzo compartido y de la continuidad de la vida.

A su lado, el mozo del ramo lleva una copa de arce de la que cuelgan roscos de pan azafranado.

Estos roscos se obsequian a las Móndidas y al propio mozo del ramo, representando la unión entre todos los miembros de la comunidad.

Esta celebración, que había desaparecido tras el éxodo rural, fue recuperada por la asociación en los años ochenta y desde entonces se celebra cada verano con la participación de vecinos, descendientes y visitantes, convirtiéndose en "símbolo de identidad, orgullo y resistencia cultural".

Cultura, economía y comunidad: tres pilares inseparables

En palabras del presidente de la asociación, José María Carrascosa, “cuando llega la despoblación, no solo se vacían las casas: se empobrece la economía, se rompe el tejido social y se apaga la cultura. Las tres cosas van unidas y solo si caminamos en equilibrio podremos mantener viva la vida en los pueblos. La recuperación cultural no es un adorno: es una forma de reconstruir la identidad y la esperanza.”

La experiencia de Sarnago demuestra que la "cultura puede ser motor de desarrollo y cohesión" en los territorios rurales.

A través de la recuperación de tradiciones, oficios, arquitectura popular y costumbres, se ha generado una comunidad activa, comprometida y abierta, que atrae visitantes, investigadores y nuevos habitantes.

Un reconocimiento al esfuerzo colectivo

La presidenta de la Sociedad Española de Antropología y Tradiciones Populares, Mercedes Pullman, tiene previsto desplazarse próximamente a Sarnago para hacer entrega oficial del premio y del diploma acreditativo.

Este reconocimiento supone una "enorme alegría y un impulso moral" para todos los que han participado en la recuperación de Sarnago: socios, vecinos, descendientes y colaboradores que han demostrado que el mundo rural, lejos de ser un espacio perdido, es un lugar lleno de futuro, siempre que se preserve su cultura.

Con este premio, Sarnago se consolida como referente nacional en la defensa de las tradiciones populares y en la revitalización del medio rural a través de la cultura, demostrando que los pueblos más pequeños también pueden ser ejemplo de compromiso, identidad y esperanza.