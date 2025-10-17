Viernes, 17 Octubre 2025
Provincia | Comarca de Soria

La Asociación Micológica Quintana celebra su 25 aniversario

La Asociación Micológica Quintana celebra el 25 aniversario de su fundación el próximo 18 de octubre, con un recorrido por el Monte Valonsadero y comida en el Parador Antonio Machado.

La asociación es de ámbito nacional, constituida por integrantes de Navarra, Murcia, Extremadura, Madrid, Cataluña y, por supuesto, de Castilla y León.

Como casi siempre sucede, nace de una reunión en Quintana Redonda  de amigos que compartian el amor por la naturaleza y la pasión por las setas.

Se discutió qué nombre ponerle, alguien sugirió “La Cagarria”, otros, “Parasol” o “Níscalo”.

Al final se decidió la propuesta de Eduardo Bas de ponerle Asociación Micológica Quintana, ya que allí se encontraban.

A lo largo de estos 25 años han realizado dos salidas anuales en primavera y otoño por distintos lugares de la provincia: Navaleno, Duruelo, Vinuesa; Almarza, El Royo, Casarejos, Yanguas, Noviercas, Medinaceli, Berlanga de Duero, Cuevas de Soria, Salduero, San Leonardo, Valonsadero,  El Quintanarejo, Quintana Redonda, Las Casas..., almorzando en sus distintos restaurantes. T

ambién ha realizado excursiones al Irati (Navarra), de gurumelos a Cáceres, a Sanabria (Zamora) y a La Serranía de Cuenca.

La asociación pertenece a FAMCAL (Federación de Asociaciones Micológicas  de Castilla y León),  ha  colaborado con ADEMA en exposiciones micológicas y fotográficas.

Ha tenido el honor de contar en diversas jornadas con prestigiosos micólogos como Manuel Ruiz “El ruso”,  Ramón Mendaza, Juan Antonio de la Rica Castedo (editor de la revista “Setas y Plantas” y socio fundador) y como Socio de Honor, con el prestigioso micólogo a nivel internacional, Fernando Martínez Peña.

En la sobremesa, el catedrático Jesús Hedo, sobresaliente machadiano y gran rapsoda, deleitará con poesías de Antonio Machado.

También se hará un recordatorio a los socios  que se quedaron por el camino, entre ellos los socios fundadores Carlos Álvarez García y Alberto Manrique Romero.

La asociación se ha comprometido a seguir con la labor pedagógica y divulgativa del maravilloso mundo de las setas.

