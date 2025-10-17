La Asociación Micológica Quintana celebra su 25 aniversario

Viernes, 17 Octubre 2025 17:29

La Asociación Micológica Quintana celebra el 25 aniversario de su fundación el próximo 18 de octubre, con un recorrido por el Monte Valonsadero y comida en el Parador Antonio Machado.

La asociación es de ámbito nacional, constituida por integrantes de Navarra, Murcia, Extremadura, Madrid, Cataluña y, por supuesto, de Castilla y León.

Como casi siempre sucede, nace de una reunión en Quintana Redonda de amigos que compartian el amor por la naturaleza y la pasión por las setas.

Se discutió qué nombre ponerle, alguien sugirió “La Cagarria”, otros, “Parasol” o “Níscalo”.

Al final se decidió la propuesta de Eduardo Bas de ponerle Asociación Micológica Quintana, ya que allí se encontraban.

A lo largo de estos 25 años han realizado dos salidas anuales en primavera y otoño por distintos lugares de la provincia: Navaleno, Duruelo, Vinuesa; Almarza, El Royo, Casarejos, Yanguas, Noviercas, Medinaceli, Berlanga de Duero, Cuevas de Soria, Salduero, San Leonardo, Valonsadero, El Quintanarejo, Quintana Redonda, Las Casas..., almorzando en sus distintos restaurantes. T

ambién ha realizado excursiones al Irati (Navarra), de gurumelos a Cáceres, a Sanabria (Zamora) y a La Serranía de Cuenca.

La asociación pertenece a FAMCAL (Federación de Asociaciones Micológicas de Castilla y León), ha colaborado con ADEMA en exposiciones micológicas y fotográficas.

Ha tenido el honor de contar en diversas jornadas con prestigiosos micólogos como Manuel Ruiz “El ruso”, Ramón Mendaza, Juan Antonio de la Rica Castedo (editor de la revista “Setas y Plantas” y socio fundador) y como Socio de Honor, con el prestigioso micólogo a nivel internacional, Fernando Martínez Peña.

En la sobremesa, el catedrático Jesús Hedo, sobresaliente machadiano y gran rapsoda, deleitará con poesías de Antonio Machado.

También se hará un recordatorio a los socios que se quedaron por el camino, entre ellos los socios fundadores Carlos Álvarez García y Alberto Manrique Romero.

La asociación se ha comprometido a seguir con la labor pedagógica y divulgativa del maravilloso mundo de las setas.