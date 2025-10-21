"Los Domingos", uno de los tres estrenos de esta semana de Cines Lara

Martes, 21 Octubre 2025 08:51

Cines Lara trae a su cartelera esta semana tres estrenos, entre ellos uno de los más comentados del cine español: "Los Domingos".

BLACK PHONE 2

Hace cuatro años que Finn, un niño de 13 años, mató al hombre que le había secuestrado, convirtiéndose en el único superviviente de El Raptor. Pero el mal trasciende la muerte… y el teléfono suena de nuevo.

Secuela de Black Phone que vuelve a dirigir Scott Derrickson e interpretar Ethan Hawke como el secuestrador de niños.

Completan el reparto Mason Thames y Madeleine McGraw.

BLACK PHONE 2 - Tráiler oficial (Universal Pictures) HD

LOS DOMINGOS

Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, tiene que decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven decide que no quiere vivir como las demás jóvenes de su edad, ha sentido la llamada de Dios y desea ser monja de clausura. Este hecho pondrá de manifiesto en su entorno las diferencias tanto de carácter como ideológicas de sus miembros: su tía (Patricia López Arnáiz) no puede entender esta decisión, mientras que su padre (Miguel Garcés), más preocupado por otras cuestiones egoístas, se muestra pasivo ante esta situación.

La directora de 'Cinco lobitos' y 'Querer' Alauda Ruiz de Azúa, nos regala esta cinta íntima y provocadora que se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del cine español , con la que conquistó la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián y está protagonizada por Patricia López Arnáiz, Blanca Soroa, en su primera interpretación cinematográfica, Nagore Aranburu, Miguel Garcés y Mabel Rivera.

CHAINSAW MAN. EL ARCO DE REZE

Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, tratando de saldar la deuda que había heredado de sus padres, pero la yakuza lo traicionó y lo mató. Antes de perder el conocimiento, Pochita, el perro-demonio motosierra de Denji, hizo un trato con él y le salvó la vida. Así se fusionaron, creando al imparable Chainsaw Man. Ahora, en medio de una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze irrumpe en su mundo y Denji se enfrenta a su batalla más mortífera, impulsado por el amor, en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.

Después del éxito mundial de GUARDIANES DE LA NOCHE, llega a los Lara la película Chainsaw Man, dirigida por Tatsuya Yoshihara , es otra muestra del fenómeno ANIME que tantos seguidores arrastra. La podéis ver por primera vez en la gran pantalla en una aventura que continúa la popular serie de anime, basada en el manga homónimo de Tatsuki Fujimoto. Y como no puede ser de otro forma además de la versión doblada, también la tendremos en versión V.O.S.E.

Chainsaw Man - La Película: El arco de Reze | Trailer Oficial en español HD. En cines 24 de octubre

Chainsaw Man - La Película: El Arco de Reze, exclusivamente en cines 24 de octubre.