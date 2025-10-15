La Monjía y la cascada de la Toba pasan a titularidad municipal

La entidad local menor de Fuentetoba ya es propietaria de dos de sus principales reclamos patrimoniales y naturales, como la Monjía y la cascada de la Toba.

La citada entidad local menor y el constructor Pedro Soto, hasta ahora propietario de estos bienes, ha formalizado ante notario la compraventa, fijada en un precio de 748.000 euros.

La compraventa se ha realizado ante notario en Golmayo.

El acuerdo se ha materializado en un primer pago de 175.000 euros en metálico y el resto del importe (573.000 euros), se abonará de forma fraccionada en seis años sin intereses, según ha explicado el alcalde de la entidad local menor de Fuentetoba, Luciano Hernández.

Con el paso del antiguo convento de la Monjía a titularidad municipal se abrirá otro proceso para afrontar la restauración de un bien declaración de Interés Cultural por la Junta.

Junta de Castilla y León aprobó su protección en abril de 2024, después de un proceso que se inició en 1995.

Además del importe económico de la compraventa, la entidad local menor de Fuentetoba recalificará una zona junto a la urbanización para que el promotor pueda construir viviendas individuales en quince parcelas.

En total, a manos municipales pasan 10 hectáreas de las 325 que tiene toda la extensión de la finca en la que se encuentran la cascada de la Toba y el antiguo convento de La Monjía.