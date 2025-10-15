La ampliación del aeródromo de Garray, "paralizado por incompetencia de AESA"

Miércoles, 15 Octubre 2025 15:11

La Comisión de Planes Provinciales de la Diputación ha visitado esta mañana las instalaciones del aeródromo de Garray, cuya tramitación para su ampliación se encuentra paralizada por "incompetencia de AESA".

La citada comisión se ha reunido esta mañana bajo la presidencia de Jesús Elvira con carácter extraordinario centrada en el Aeroparque Tecnológico e Industrial de Garray, propiedad de la institución provincial.

El diputado responsable del ATI, José Antonio de Miguel Nieto, ha explicado de forma pormenorizada a todos los miembros de la Comisión la evolución de este proyecto que actualmente se encuentra paralizado por la falta de competencia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Esta incompetencia de AESA ha dejado en el aire el traspaso de gestor del aeródromo, haciendo necesario prorrogar por dos veces el contrato de Airpull Aviation a pesar de haber una nueva empresa adjudicataria de la gestión, Usado For Sale S.L., que no puede hacerse cargo por falta de aprobación del cambio de gestor por la entidad correspondiente.

La incompetencia de AESA, según ha reiterado la Diputación provincial, impide llevar a cabo la ampliación de la pista del aeródromo, para el que la Junta de Castilla y León tiene presupuestados más de 5 millones de euros para realizar esta obra a través del Somacyl.

El Estudio Técnico de Aeródromos, fase 3, (adjudicado por la Junta a la empresa Gesnaer) está terminado y desde hace más de un año se está a la espera del permiso correspondiente para llevar a cabo la ampliación de la pista.

De Miguel ha detallado todo el largo proceso que se está llevando a cabo, remontándose al pleno de septiembre del año 2021, cuando se aprobó por primera vez el proyecto de ampliación del aeródromo y se iniciaron las primeras expropiaciones.

Pendiente de transferencia

El equipo de gobierno de la Diputación provincial sigue creyendo en el potencial de este proyecto, pero al tradicional e incomprensible retraso de todos los trámites que afectan al aeródromo, se ha sumado ahora el traspaso de competencias que se encuentra en al aire, al afirmar AESA y ratificar la abogacía del Estado, que están en manos de la Junta de Castilla y León, mientras el Gobierno regional desmiente esta afirmación, recordando que hasta que no se reúna la Comisión Mixta de Transferencias y se aclare que personal y que presupuesto se asocia a esta transferencia, no pueden hacerse cargo y por lo tanto las competencias siguen en manos de AESA.

El diputado responsable ha lamentado que se puede volver a perder otro año más en la conversión del aeródromo de Garray en un Aeroparque Tecnológico e Industrial, uniendo sinergias con el PEMA, capaz de atraer inversión y empresas del sector aeronáutico que creen riqueza y trabajo de calidad, que es el objetivo con el que trabaja este equipo de gobierno.

Ante esta parálisis, desde la institución provincial se va a recurrir a un bufete especializado para poner en sus manos el intento de resolver este sinsentido e incluso no se descarta exigir daños y perjuicios al organismo que se considere responsable de impedir el desarrollo de un proyecto beneficioso para la provincia de Soria.

Durante la visita al ATI se ha recorrido las instalaciones del aeródromo, se ha explicado las fincas donde se llevará cabo la ampliación, y se ha conocido el hangar recientemente adquirido a Airpull, así como los terrenos óptimos para ubicar la base del helicóptero medicalizado del Sacyl.