Ágreda celebra la octava edición de su rallye fotográfico

Viernes, 10 Octubre 2025 16:02

Ágreda celebra este sábado, 11 de octubre, la octava edición de su rally fotográfico “Villa de Ágreda”, un evento en el que disfrutar del rico patrimonio monumental y paisajístico de la Villa de las Tres Culturas.

La cita está abierta a aficionados y profesionales de la fotografía.

Los participantes tendrán la oportunidad de descubrir y capturar la riqueza paisajística, monumental y humana de este municipio soriano, que año tras año se convierte en inspiración para quienes lo visitan con una cámara en mano.

En la séptima edición, el rallye contó con 25 participantes procedentes de Castilla y León, Aragón, La Rioja, Navarra y Madrid.

La ganadora fue Fátima Garrido, de Golmayo (Soria), que recibió 400 euros.