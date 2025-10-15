La Cofadría de la Virgen de los Milagros participa en Rosario de Cristal de Zaragoza

Miércoles, 15 Octubre 2025 08:26

La Cofradía de la Virgen de los Milagros de Agreda ha participado en el Rosario de Cristal de Zaragoza

Numerosos cofrades y devotos de la Virgen de los Milagros de la Villa de las Tres Culturas han tomado parte un año más en el Rosario de Cristal de Zaragoza. con el que han concluido los actos religiosos en honor de la Virgen del Pilar.

Uno de los actos más solemnes y relevantes de las fiestas del Pilar es sin duda la procesión del Rosario de Cristal, celebrada cada tarde-noche del 13 de octubre.

Se trata de un evento religioso con gran dimensión histórica, artística, social y cultural.

Su origen se remonta al siglo XIX.

En el año 1889 se funda la Cofradía del Santísimo Rosario de Nuestra Señora del Pilar.

A partir de ese momento se incorporan a la procesión del rezo del Rosario una serie de faroles portados por los fieles que simbolizan cada una de las partes de la oración del Rosario: los Misterios, los Padrenuestros, las Avemarías, Los Glorias y la Letanía.

También unas espectaculares carrozas de cristal emplomado que, alternadas entre los faroles de mano, dan un especial esplendor a la procesión.

En la actualidad, la antigua iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en la Plaza de San Pedro Nolasco de la ciudad de Zaragoza, acoge la exposición permanente del museo del Rosario de Cristal.