Castilruiz participa por primera vez en ofrenda de flores a Virgen del Pilar

Miércoles, 15 Octubre 2025 08:33

Castilruiz ha participado por primera vez en la ofrenda de flores el día del Pilar en Zaragoza.

La localidad soriana de Castilruiz ha participado por primera vez en forma colectiva a la tradicional ofrenda en el día grande de las fiestas del Pilar.

A ellos se han unido otros vecinos de los pueblos de La Rinconada.

Los zaragozanos y visitantes han celebrado el día grande de la capital aragonesa, en honor a la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, con el ambiente de emoción y alegría habitual en sus calles.

Miles de personas, ataviadas con los trajes regionales han propiciado que, de nuevo, la ofrenda de flores haya congregado a unas 440.000 personas entre los 120.000 oferentes provisionales y el público en general que ha querido visitarla en la Plaza del Pilar.

Es, nuevamente, la más larga de la historia tras haber finalizado a las 00.19 horas del 13 de octubre.

Es decir, la edición de este año ha rozado las 18 horas.

Desde las 6,30 de la mañana, cuando la Policía Local ha abierto este gran acontecimiento ciudadano, se han estado colocando decenas de miles de ramos de flores con un ritmo que se ha mantenido y que ha vivido a las 10:15 horas el primero de los hitos de esta celebración.

A esa hora, el país invitado, Perú, ha colocado el manto, en rojo y blanco, como base de la imagen de la patrona, que luce una Cruz de Lorena también roja con un manto blanco de claveles.