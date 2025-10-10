ZF aftermarket anuncia ERTE que afecta a planta de Ólvega

Viernes, 10 Octubre 2025 09:11

La empresa dedicada a la fabricación de pastillas de freno ZF Aftermarket ha anunciado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afecta directamente a la plantilla de Ólvega, formada por medio millar de trabajadores.

Es una de las consecuencias de la incertidumbre que vive el sector de la automoción, en el tránsito al vehículo eléctrico, según ha subrayado el secretario general de UGT FICA en la provincia, Pablo Soria, que espera conocer el contenido del ERTE en los próximos días.

“Se trata de la segunda fábrica con mayor número de trabajadores del sector de la automoción de la provincia, de modo que UGT va a estar pendiente de esta situación que afecta a todas las plantas del grupo, sobre todo porque era una planta que hasta ahora lideraba la producción y de las que menos había parado desde la pandemia”, ha advertido.

Con 161.600 empleados y 41.400 millones de euros en ventas en 2024, ZF opera en 161 plantas distribuidas en 30 países.

El grupo alemán suministra tecnologías avanzadas de movilidad a fabricantes de automóviles, vehículos industriales y maquinaria industrial, además de sectores como la energía eólica, marina o ferroviaria.

ZF Friedrichshafen tiene intención de recortar 7.600 puestos de trabajo en su división de tecnología de transmisión electrificada para 2030, como parte de un plan de reestructuración de la compañía.

Además, la empresa alemana ha puesto sobre la mesa una serie de medidas para toda la compañía con las que fortalecer la competitividad con ahorros de costes inmediatos que totalizarán más de 500 millones de euros hasta 2027.

En materia de empleo, la compañía mantendrá el enfoque inicial centrado en las reducciones durante los próximos tres años

Además de las ofertas existentes, como la jubilación parcial, se lanzará un programa de indemnización por despido, complementado con medidas de formación y traslado.

Además, la compañía ha acordado medidas para toda la empresa que buscan ahorros inmediatos de costes.

ZF Aftermarket Ibérica pertenece a la industria auxiliar del auto y está formada por seis centros de trabajo en España.

Está presente en cuatro comunidades autónomas: Madrid, Castilla y León, La Rioja y Navarra, donde trabajan en total más de 1.500 personas.