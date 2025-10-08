Ágreda enseña de noche una joya de su patrimonio monumental

Miércoles, 08 Octubre 2025 08:51

El Ayuntamiento de Ágreda estrena una novedad este otoño para acercarse a su patrimonio monumental.

Se trata de una visita nocturna a la recién restaurada iglesia de Santa María de Yanguas.

La visita se realizará el próximo 12 de octubre, a las 20:00 horas.

Las inscripciones hay que formalizarlas en la oficina de turismo de Ágreda

La iglesia atesora unas de las pocas pinturas grisallas que hay en la zona del Moncayo.

La particularidad que tienen las grisallas que han aparecido en Ágreda es que son de temática religiosa.

La pintura mural en grisalla destaca por ser una imagen que imita a una escultura, como si fuese la fachada de una catedral.

Están enmarcadas en hornacinas y subidas en pedestal. Incluso para darle más realismo, más profundidad, se le dan sombras a las figuras y también salen los pies del pedestal.

Construida en el siglo XVI, la iglesia conserva el ábside cubierto con bóveda de crucería.

La iglesia fue abandonada cuando se trasladó el culto de la Virgen de los Milagros a la iglesia del convento de San Agustín.

En origen se consagró a San Martín y, posteriormente, se cambió su advocación por la de Nuestra Señora de Yanguas, nombre con el que se identifica en la actualidad, ya que fueron los lugareños de esa población los que repoblaron el Barrio de la Peña, donde se ubica.

Concurso

Todavía hay plazo para apoyar la candidatura de Ágreda, como capital de España Rural 2025.

https://www.escapadarural.com/capital-turismo-rural/2025