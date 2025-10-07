Publicado el plan de obras para concentración parcelaria de Dévanos

Martes, 07 Octubre 2025 13:45

El Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) ha publicado hoy la orden de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural por la que se aprueba el plan de obras relativo a la concentración parcelaria de Dévanos, dotado con un presupuesto de licitación superior a los 2,9 millones de euros.

Este proyecto de infraestructura rural, que contempla la creación de una red de caminos de más de 31 kilómetros de extensión, dará servicio a los 453 propietarios de una superficie cercana a las 1.600 hectáreas.

Además de la red de caminos, la propuesta incluye la construcción de dos puentes sobre el río Añamaza y la instalación de las obras de fábrica necesarias para facilitar el drenaje de los caminos, sendas y comunicaciones sobre cursos de agua, así como la restauración natural de los caminos y canteras.