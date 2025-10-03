Morfeo Teatro representa en Ágreda "Gilipollas sin fronteras"

Viernes, 03 Octubre 2025 14:42

La compañía Morfeo Teatro representará este sábado en Ágreda la obra "Gilipollas sin fronteras".

La representación, de 75 minutos y al precio de 2 euros la entrada, será en "El Fuerte" a las 20.00 horas de este sábado, 4 de octubre, dentro de los Circuitos Escénicos de Castilla y León

Se trata de un show, en formato de dúo cómico, con un trepidante repertorio de sketchs burlescos, al estilo de los grandes cómicos legendarios, pero con una personalidad propia inimitable; donde la "gilipollez" es terapia, y la carcajada, remedio, a cualquiera que sufra la triste enfermedad de "tomarse la vida en serio".

Además, cuenta con un repertorio de bailes, canciones, y se entonará el famoso "Himno de los Gilipollas" en participación cómplice con el respetable...

El mismo está interpretado por dos "ases" del género del Teatro de Humor, como son Santiago Nogués y Adolfo Pastor, asiduos de la cartelera teatral y televisiva española, que hace dos décadas lograron un clamoroso éxito con este espectáculo, ahora remodelado, y que volverá a sacar las carcajadas de jóvenes, y no tan jóvenes, que quieran pasar un rato inolvidable en una de las más disparatadas comedias del momento.

Por otra parte, el domingo 5 de octubre se celebrará la segunda edición de la Jornada de Fraternidad, desde las 12:30 horas, en el salón del Centro Cívico, con juegos, música, baile y gastronomia.