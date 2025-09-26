Una jornada deportiva muy especial en la residencia de mayores en Ágreda

Viernes, 26 Septiembre 2025 16:48

La residencia Nuestra Señora de los Milagros de Ágreda, gestionada por la Diputación de Soria, ha vivido esta mañana una jornada deportiva muy especial con la celebración de su carrera ciclista anual.

El evento ha contado con tres modalidades adaptadas a todos los participantes: bicicleta estática, pedalier y pedaleo con las manos.

En total, 60 residentes se han sumado a la cita, demostrando energía y mucho espíritu competitivo.

Los residentes lo han dado todo, de principio a fin.

Al finalizar, todos los participantes han recibido una medalla de oro como reconocimiento a su esfuerzo, mientras que los ganadores de cada categoría han sido premiados con una copa.

Con iniciativas como ésta, la residencia fomenta la actividad física, la motivación personal y la convivencia, recordando que el deporte no tiene edad.